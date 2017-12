© Copyright : DR

Les statistiques de la production de la MAP en 2017 font ressortir une production en nette augmentation qui aura embrassé de manière exhaustive, sur l'ensemble des supports, tous les secteurs d’activité, suivant en cela une démarche pluraliste et diversifiée.

Ainsi, la MAP a publié 216.172 dépêches durant l’année qui s’écoule, ce qui représente une hausse de 9,73% par rapport à 2016 (196.990 dépêches).

Les activités économiques et financières arrivent en tête des thématiques abordées en 2017 avec un taux de 9,29% du total, suivies de l’information régionale et sociale qui s’est taillée, elle, une part de 8,24%, et la rubrique "Culture et Médias" (7,23%).

S’agissant des activités politiques, parlementaires, partisanes et syndicales, elles ont occupé plus de 6,8% du total des dépêches publiées, suivies de l’information sportive et des sujets touchant à l’environnement, avec respectivement 4,22% et 3,37%.

La couverture de l’actualité internationale a été assurée à hauteur de 20,42%, alors que la MAP a consacré 1,05% de ses couvertures aux activités gouvernementales.

L’effort de la MAP a également porté sur les produits à grande valeur ajoutée comme les capsules vidéo (3.636), les capsules audio (4.358), les photographies (19.358 publications) et les infographies (3.054 publications).

Côté multimédia, le site d’information "mapnews.ma" a publié 72.219 informations dans 5 langues différentes, en hausse de 14% et le site grand public "mapexpress.ma" a mis en ligne 48.716 informations, soit une hausse de 4,2%.

Le site spécialisé de la MAP "mapecology.ma", lancé à l’occasion de la COP22, a diffusé 7.248 informations en 2017.

Géré par la MAP, le site collaboratif bilingue (français-anglais) de la FAAPA (Fédération atlantique des agences de presse africaines) "faapa.info" a été pourvu cette année de 60.550 dépêches.

D’autre part, la présence de la MAP sur les réseaux sociaux a été marquée par une dynamique inédite, avec 8.326 posts Facebook, 9.056 tweets et 275 publications sur Instagram, lancé en octobre dernier.

A la faveur de cette dynamique, la MAP a atteint 58.882 followers sur Twitter et plus de 10.100 abonnés sur ses pages Facebook.

Le quotidien digital de la MAP "Maroc Le Jour" a publié 265 numéros en 2017, alors que les "Cahiers de la MAP" ont enrichi les kiosques avec 12 numéros.

S’agissant du service de veille, "MAP Intelligence", il a mis à la disposition de ses clients plus de 930 bulletins de veille sur différentes thématiques.

Enfin, la MAP a publié 5.500 SMS en langues arabe et française.