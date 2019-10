© Copyright : DR

Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction du journal français le Figaro a tenu des propos ahurissants sur le plateau de l’émission Le Grand Soir, diffusée sur LCI, lundi 14 octobre.

C’est sans aucune retenue ni éthique inhérente à sa profession que le directeur adjoint de la rédaction du quotidien français a tenu des propos très véhéments à l’encontre, non pas des extrémistes religieux ou des terroristes, mais des musulmans.

Mettant tout ce beau monde dans le même panier, Yves Thréard a littéralement emboîté le pas à Eric Zemmour en exposant un avis tranché et islamophobe dans le cadre de cette émission dont le thème était "Voile: le gouvernement est-il ambigu?"

"Il m'est arrivé, en France, de prendre le bus où il y avait quelqu'un avec un voile, et je suis descendu", a-t-il ainsi lancé.

Lorsque le journaliste Julien Arnaud rebondit en lui demandant "Un simple voile, pas une burqa?", celui-ci répond alors "oui, mais avec tout l'habillement, l'abaya qui allait avec".

Et de poursuivre son réquisitoire à coups de phrases qui laissent peu de place au doute quant à ses positions face aux musulmans: "Ces problèmes-là on va les traîner combien de temps?", "on se fait grignoter", et de pointer du doigt les "ghettos islamisés…

Enfin, celui-ci va jusqu’à affirmer que "L''islamophobie, ça n'existe pas " et au cas où quelqu’un en viendrait à critiquer sa position, il se défend en déclarant fermement, à 1h14 dans l'émission: "Je déteste la religion musulmane (…) On a le droit de détester une religion, on tout à fait le droit de le dire."

Pour l'heure, ni le Figaro, ni le CSA, ni LCI, ni la presse française à l'exception des Inrockuptibles, n'ont réagit à ces propos inadmissibles qui ont toutefois provoqué une vive polémique sur twitter où les internautes expriment leurs inquiétudes et leur consternation.