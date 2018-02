© Copyright : DR

L'émission de télé-réalité Lalla Laârossa, diffusée sur Al Aoula, a enregistré des records d'audience en 2017. Elle a même détrôné les autres programmes de la SNRT.

Lalla Laârossa est l’émission la plus regardée sur la SNRT en 2017. C’est ce que rapportent les dernières statistiques de Marocmétrie. L'émission, coproduite par Al Oula et l’agence Public Prod, a rassemblé 6 millions et demi de téléspectateurs pour le prime diffusé le 20 mai 2017, soit 68,6 % des téléspectateurs, un véritable record d’audience pour le programme depuis son lancement.

Grâce à la réussite de l’émission, la saison 12 va être lancée prochainement. Lalla Laârossa reste l’une des émissions sociales les plus appréciées et elle rassemble tous les membres de la famille marocaine au niveau local comme dans la diaspora.

Lalla Laârossa profite également d’un succès remarquable sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twiter. On retrouve sur les pages de Lalla Laârossa sur les réseaux sociaux plus de 3 millions d’abonnés du Maroc et du monde entier, qui échangent des commentaires, des avis sur des sujets particuliers, font des remarques et des suggestions sur chaque prime.

Lalla Laârossa a été lancée en 2006. L’émission réunit de jeunes couples fraîchement mariés. Représentant toutes les régions du Maroc, les candidats concourent pour gagner un appartement, une célébration grandiose de leur union et un voyage de noces.

On retrouve sur chaque prime des résumés, des jeux et différents défis. Aujourd’hui, le but des producteurs est de conserver la même notoriété à l’émission et de l’améliorer afin d'attirer encore plus de téléspectateurs.