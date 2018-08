© Copyright : DR

L’offre de formation à l’Université privée de Marrakech (UPM) sera étoffée dès la rentrée avec un nouveau programme dédié aux métiers du journalisme, de la communication et des médias.

Les étudiants pourront bénéficier d’un parcours de haut niveau permettant l’obtention, en plus du diplôme UPM reconnu par l’Etat, d’un double diplôme de l’Institut des hautes études des communications sociales (IHECS) de Bruxelles.

Le nouveau programme «Journalisme et Médias» de l’Université Privée de Marrakech a pour objectif de former les étudiants aux pratiques du journalisme, des métiers de la communication et des médias sur différents supports (presse, édition, radio, télévision, internet) ainsi qu’aux aspects techniques liés à la diffusion de l’information.

Ouverte aux titulaires du baccalauréat, toutes filières confondues, la formation s’appuie sur un socle solide basé sur l’acquisition d’une culture générale forte avec des enseignements en histoire, géopolitique, économie, droit, sociologie, sciences politiques, anglais, … mais également sur les enseignements des techniques éditoriales et des matières techniques en lien avec la photo, le son, la vidéo ou encore le Web.

La nouvelle formation en « Journalisme et Médias» vient donc enrichir le pôle «Digital, Médias, Arts et Culture» de l’UPM. Ce pôle comprend notamment le programme «Architecture d’intérieur», le seul programme ingénieur en architecture d’intérieur au Maroc, sanctionné d’un diplôme équivalent au diplôme d’ingénieur d’état. Ce programme forme aux métiers liés au design et au renouvellement de l’environnement architectural intérieur. Ce marché, porté par le développement de grands projets touristiques, mais également par l’évolution des modes de vie au Maroc, est en pleine santé..

Il y a lieu de citer également la Licence en «Web et Multimédias» et son prolongement vers le mastère «Expert en stratégie digitale». Ces programmes visent à répondre aux besoins en expertise dans le web et le digital, vu la place que ces métiers occupent aujourd’hui dans le monde de l’entreprise.

Last but not least, la rentrée 2018-2019 chez l’UPM sera marquée par le lancement du nouveau programme «Ingénieur en aéronautique» qui a pour objectif de former les ingénieurs qui accompagneront le développement de l’écosystème industriel aéronautique au Maroc qui, à terme, amènera à la création de plus de 10 000 emplois dans le Royaume.