Une rentrée dense avec des nouveaux programmes et de nouveaux partenariats de très haut niveau. Ce sont les challenges de l’Université privée de Marrakech (UPM) pour la rentrée.

L’UPM est ouverte sur son environnement soco-économique, mais aussi sur l’international. Cela dans le but d’assurer à ses étudiants la meilleure formation qui soit dans les différents domaines de leur prédilection.

Véritable université internationale dans toutes ses dimensions, l’UPM a noué des partenariats avec des écoles et universités de renom à l’étranger. L’objectif est de permettre à ses étudiants d’échanger leurs connaissances avec leurs pairs étrangers mais aussi d’acquérir les meilleures pratiques internationales des entreprise. Mieux, ces partenariats offrent la possibilité aux futurs diplômés de bénéficier du diplôme du partenaire, en plus de leur diplôme UPM, reconnu par l’Etat.



Les partenariats de l’UPM, bénéficiant à ses étudiants en termes employabilité, sont d’autant plus importants qu’ils sont noués avec des établissements prestigieux tels que emlyon business school (classée troisième meilleure école de commerce en France), CEPSU, Toulouse School of Management, VATEL (classée meilleure école de management hôtelier au monde), ou encore IHECS (la plus ancienne école de journalisme en Belgique). En s’associant à ces prestigieuses grandes Ecoles et universités, l‘UPM dispense une offre de formation alignée sur les meilleurs standards internationaux, permettant à ses étudiants de bénéficier des diplômes étrangers de très haute facture, reconnus à l’international mais également de semestres ou année d’échange dans les établissements partenaires.



Outre l’accès aux diplômes des partenaires académiques de l’UPM, les conventions signées par l’université permettent également aux étudiants d’accéder à des enseignements débouchant sur l’acquisition de doubles compétences (scientifique / management) avec, à la clé, des perspectives de carrière et d’évolution encore plus développées. C’est le cas notamment avec le récent partenariat signé avec l’emlyon business school.



L’ouverture à l’international de l’UPM c’est l’opportunité pour tous ses étudiants, marocains et étrangers (qui composent près de 20% des effectifs), d’accéder à une véritable expérience internationale et formatrice qui joue un rôle majeur dans leur professionnalisation et leur employabilité.