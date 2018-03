© Copyright : DR

• Transformation du groupe SAHAM en fonds d’investissement panafricain • Rachat des parts de Wendel dans la Holding • Augmentation de la participation de Sanlam dans les filiales assurance du groupe

Cession de la filiale assurance à Sanlam

Après plusieurs mois de négociations, Sanlam, partenaire de SAHAM depuis février 2016, augmentera sa participation dans le capital des filiales assurance du groupe SAHAM (Saham Finances), pour passer de 46,6% à 100%, au terme d’un accord conclu ce jour.

Sanlam, premier groupe d’assurance en Afrique avec une capitalisation boursière de 16 milliards de dollars, entend ainsi renforcer son positionnement sur le continent avec cette transaction.

SAHAM, qui a amorcé en 2010 son développement stratégique en Afrique, est aujourd’hui présent à travers 35 compagnies d’assurance dans 26 pays.

Cette acquisition d’un montant de 1 milliard 50 millions de dollars, a été conclue sur la base d’un prix de SAHAM Assurance Maroc à 1450 dirhams par action.

Cette opération est assujettie aux accords des différents régulateurs concernés, et donnera lieu, conformément à la réglementation boursière marocaine, au lancement d’une offre publique d’achat sur les titres de SAHAM Assurance Maroc, société cotée à la Bourse de Casablanca.

Au terme de ces opérations, SAHAM aura drainé un total de 1,7 milliard de dollars d’investissements étrangers depuis 2012.

Rachat des parts de Wendel dans le groupe SAHAM

Dans une optique de transformation en fonds d’investissement, le groupe SAHAM a procédé à une simplification de son actionnariat en rachetant les parts du groupe Wendel (France), lequel a permis d’accélérer de manière substantielle la diversification du groupe lors de son entrée en 2013.

Transformation du groupe SAHAM en fonds d’investissement panafricain.

Fort d’une riche expérience accumulée sur le continent, et désireux de la mettre au service de projets d’envergure, le groupe SAHAM a entamé ce jour sa transformation en fonds d’investissement panafricain, avec l’ambition de renforcer davantage sa position d’acteur stratégique continental.

Cette opération permettra de renforcer l’impact du groupe SAHAM, actif dans plusieurs secteurs et qui, depuis sa base marocaine, compte plus de 14.000 collaborateurs.

Des acquisitions stratégiques sont en cours et devraient être annoncées prochainement.

M. Moulay Mhamed Elalamy, porte-parole du groupe SAHAM déclare:

«L’ADN du groupe SAHAM réside en sa capacité à fédérer des investisseurs internationaux de premier plan, tels que la Banque Mondiale, Kingdom Zephyr, Abraaj, Allianz, Bertelsmann, Wendel et plus récemment le groupe Sanlam. Dans le cadre de sa transformation en Fonds Africain, SAHAM attirera désormais de nouveaux partenaires, pour franchir un nouveau cap, et investir ainsi dans des métiers d’avenir, accélérateurs de développement pour notre pays et notre continent».

M. Ian Kirk, Directeur Général du groupe Sanlam déclare:

«Nous nous réjouissons de renforcer notre investissement au Royaume du Maroc, qui constitue une formidable plateforme continentale aux portes de l’Europe, et qui jouit de la stabilité institutionnelle et macro-économique. Nos investissements aux côtés du groupe SAHAM constituent un véritable modèle gagnant de partenariat interafricain. Nous espérons réaliser ensemble d’autres projets d’envergure à l’avenir.»

A propos de Sanlam

Sanlam Group est leader de services financiers, cotée sur le JSE Limited et sur le Namibian Stock Exchange. Fondé en 1918 en tant que compagnie d'assurance-vie, le groupe Sanlam basé en Afrique du Sud a évolué vers une entreprise de services financiers diversifiés.

Grâce à ses cinq pôles d'activité - Sanlam Personal Finance, Sanlam Emerging Markets, Sanlam Investments et Santam ainsi que Sanlam Corporate - le Groupe propose des solutions financières complètes et adaptées aux clients individuels et institutionnels dans l’ensemble des segments du marché.

Les domaines d'expertise du groupe comprennent l'assurance, l’ingénierie financière, la retraite, les fiducies, les testaments, les Dommages, la gestion d'actifs, la gestion des risques et les activités de marchés de capitaux et la gestion de fortune.

Le groupe opère en Afrique australe via le Botswana, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland et la Zambie; en Afrique de l'Est via le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda; en Afrique de l'Ouest via le Nigeria et le Ghana ainsi qu’en Inde et en Malaisie. Le groupe assure aussi une présence indirecte à travers des participations dans des compagnies au Burundi, en Gambie et au Lesotho.

SANLAM détient également des intérêts au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Australie et aux Philippines.

Aussi, le groupe dispose d'une participation dans Micro-Ensure Holdings Limited, acteur leader de la micro-assurance basé au Royaume-Uni et qui dispose d’une large présence en Afrique et en Inde avec une base client de plus de 10 millions.

Pour plus d'informations, visitez www.sanlam.com

A propos de SAHAM Group

SAHAM Group est un groupe panafricain de référence et acteur historique des métiers et services essentiels à la personne: assurance, assistance, services externalisés, santé, immobilier et éducation. Né en 1995 de la vision ambitieuse et humaniste de son fondateur Moulay Hafid ELALAMY, le groupe est à aujourd’hui présent dans 27 pays en Afrique et au Moyen-Orient. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,24 milliard de dollars (USD,2016). Il emploie plus de 16.000 collaborateurs, qui mettent chaque jour leur énergie et leur savoir-faire au service de leurs clients.

Le pôle services Externalisés de SAHAM Group opère dans 6 pays et compte plus de 14.000 collaborateurs. Il offre une plateforme multilingue complète, performante et moderne, en ligne avec les meilleurs standards internationaux.

Pour plus d'informations, visitez www.saham.com

A propos du pôle assurance de SAHAM Groupe

Premier groupe d’Assurance Panafricain (hors Afrique du Sud), SAHAM Finances a enregistré un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars en 2017. SAHAM Finances poursuit activement sa stratégie de croissance en Afrique et au Moyen-Orient, à travers 65 filiales dont 35 compagnies d’assurance et de réassurance. SAHAM Finances dispose d’un large réseau de distribution de 700 agences et compte aujourd’hui plus de 3.000 collaborateurs. Fort d’une présence étendue en Afrique et au Moyen-Orient, SAHAM Finances met ses expertises au service des métiers de l’assurance, de l’assistance et du TPA.

Assurance: Leader du secteur en Afrique aussi bien sur les activités dommages que vie, SAHAM Assurance a élargi ses perspectives de croissance au Moyen-Orient et est présent aujourd’hui dans 26 pays.

Assistance: Leader panafricain de l’assistance, SAHAM Assistance, partenaire de Mondial Assistance, est présent dans 16 pays. TPA: La tierce gérance (TPA) est un axe de croissance stratégique de SAHAM Finances pour optimiser la gestion de frais de santé à travers des réseaux de soins étendus et permet ainsi aux bénéficiaires une qualité de service optimale.

Pour plus d’informations, visitez: www.sahamassurance.com/corpo