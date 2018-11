© Copyright : DR

4G, 5G, fibre optique, etc. Les modes de connexion évoluent vers plus de rapidité et plus de possibilités offertes aux utilisateurs, particuliers ou entreprises.

Au Maroc comme partout ailleurs dans le monde, le développement de la fibre optique se fait à un rythme soutenu. C’est le cas chez inwi où le réseau de la fibre optique dépasse déjà les 10.000 kilomètres et permet de raccorder plus de 12.000 foyers avec des ambitions d’investissement encore plus soutenues pour les prochaines années.

inwi est devenu une référence sur le marché de la fibre optique. L’envergure des projets menés par l’opérateur digital global le prouve. A titre d’exemple, inwi a déployé le réseau universitaire national très haut débit MARWAN. Ce réseau permet le raccordement en fibre optique de 80 établissements d’enseignement supérieur. Ce projet représente une véritable référence sur le continent africain avec des établissements universitaires qui peuvent aujourd’hui compter sur des débits entre 100 mégabits et 5 gigabits par seconde. inwi a également été choisi par la Banque Centrale Populaire pour le raccordement en un temps record de plus de 1000 agences en fibre optique et en technologies de pointe permettant l’échange fluide, sécurisé et ininterrompu de données et de communications professionnelles.

L’ADSL reste une technologie importante pour inwi. Actuellement, plus de trois millions de foyers marocains sont raccordés par le cuivre (presque la moitié des foyers nationaux) mais seul 1 million bénéficient des services ADSL. Conscient de cette réalité, inwi est déterminé à poursuivre son combat et continue d’œuvrer pour démocratiser l’usage d’internet haut débit en proposant des solutions alternatives aux connexions traditionnelles à domicile.



En plus des technologies filaires, inwi porte une grande importance aux technologies radio pour apporter de la manière la plus pertinente possible les solutions accessibles en Internet au plus grand nombre. Dans ce sens, à fin 2018, inwi disposera d’un réseau Full 4G. Cela veut dire que chacune des antennes de l’opérateur permettra d’accéder aux services d’Internet mobile haut débit et pouvoir ainsi couvrir 94% de la population marocaine!



Parce que demain se prépare aujourd’hui, inwi est le premier opérateur national à avoir réussi la première connexion 4,5G au Maroc, une connexion mobile à plus de 1GB/s, débit égal à celui de la Fibre optique.

Dans les zones plus reculées et non couvertes par les modes de connexion classiques, inwi propose des offres de connectivité par satellite Vsat. Une technologie de dernière génération qui se distingue par un taux de disponibilité très élevé et une résistance aux conditions climatiques les plus difficiles. A l’aide d’une simple antenne parabolique, le client dispose ainsi d’une liaison qui permet l’accès à Internet, aux services de téléphonie fixe et de raccorder les sites distants lorsqu’il s’agit d’une entreprise par exemple.

Résultat de ces efforts soutenus d’innovation et d’investissement: inwi est le fournisseur de l’accès internet mobile le plus performant en 2017 et en 2018 au Maroc, selon le classement nPerf, plateforme indépendante pour la mesure de la qualité de la connexion internet dans le monde.

« Nos actions et nos projets s’inscrivent, tous, dans le cadre de la vision de l’opérateur: - Internet pour tous -! Ils ont pour but de permettre au plus grand nombre de Marocains, particuliers et professionnels, d’adopter la technologie dans tous les rayons de la vie quotidienne afin de mieux communiquer, apprendre, se divertir, échanger et entreprendre», affirme Fadoua Laroussi, directrice «Performance et Planification» chez inwi.