© Copyright : DR

L’initiative «Dir iddik», dédiée au volontariat et à l’action sociale par inwi revient avec le «Dir iddik Summit», prévu le 2 décembre 2018.

Le «Dir iddik Summit» de inwi propose de célébrer les milliers de volontaires et d’associations à travers une compétition nationale afin de sacrer l’action éducative de l’année, l’action civique de l’année, l’action de l’année, l’association de l’année et le volontaire de l’année.

Les associations et les volontaires ont été invités à déposer leurs candidatures pour chacune de ces catégories. Trois candidats par catégories ont été choisis par un Jury d’acteurs engagés. Les associations et volontaires retenus seront ensuite départagés par le grand public à travers une grande opération de vote en ligne qui s’étale jusqu’au 26 novembre 2018.

Ce nouvel événement de inwi vient confirmer la vocation initiale de Dir iddik: créer des passerelles entre le monde associatif et les volontaires souhaitant donner de leur temps, et ce à l’aide de la plateforme internet «www.diriddik.ma».



La phase de candidature a, par ailleurs, connu un grand succès avec plus de 250 dossiers reçus, provenant de toutes les régions du pays.



Durant «Dir iddik Summit», les participants prendront part à plusieurs panels de discussions et ateliers de formation. Objectifs: découvrir les meilleures pratiques au Maroc et en Afrique en matière de volontariat, bénéficier des retours d’expériences d’acteurs associatifs marocains et africains, acquérir de nouvelles compétences notamment en matière de gestion de projets et de communication digitale au service de l’action sociale.