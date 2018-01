Le programme «Résidences Akwaba» comporte 640 logements économiques et sociaux et 32 commerces.

Le groupe marocain Alliances vient de remettre les clés aux premiers clients de son programme immobilier «Résidences Akwaba» à Abidjan.

Les premiers clients du projet d’Alliances à Abdijan ont reçu leurs clés. Dans un communiqué diffusé lundi 15 janvier, le promoteur marocain annonce que les acquéreurs de logements dans la première tranche du programme «Résidences Akwaba» à Abidjan ont reçu leurs clés lors d’une cérémonie tenue le 28 décembre dernier.

Ce projet est, pour rappel, situé à Anyama, à proximité d’Abidjan, et comporte 640 logements économiques et sociaux et 32 commerces.

Ces logements sont essentiellement des appartements de 3 et 4 pièces, répondant aux habitudes de vie des Ivoiriens et aux standards de qualité du groupe marocain. Ce dernier confirme, avec ces premières livraisons, son ambition sur le marché de l'immobilier en Afrique subsaharienne.