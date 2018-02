© Copyright : DR

Uber Maroc ayant cessé ses activités, Careem, l'autre entreprise de véhicules de transport avec chauffeur, n'a plus de concurrent. Elle réagit.

Après l’annonce faite par Uber Maroc concernant son arrêt d'activité dans le Royaume, Careem, l’autre entreprise de véhicules de transport avec chauffeur (VTC), rebondit.

Dans un communiqué diffusé ce lundi 26 février, Careem prend le contrepied d’Uber et annonce être fière de sa présence au Maroc. «L’entreprise confirme son engagement à développer les services de transport au Maroc dans le cadre de sa coopération avec les administrateurs du secteur, à créer plus d’opportunités d’emplois et à mener des initiatives à caractère social, similaires à celles qu’elle a lancées dans d’autres pays de la région».

Careem dit se positionner en tant que «leader dans les services de réservation de voitures avec chauffeurs qui propose à tous des services de transport fiables, sûrs et économiques».

Alors qu’Uber Maroc avait dans son dernier communiqué expliqué la suspension de ses activités par «l’incertitude réglementaire actuelle ne lui permettant pas de fournir une expérience sûre et fiable à ses clients et encore moins à ses chauffeurs», Careem donne un autre son de cloche.

«Au Maroc, les services Careem ont suscité un réel engouement de la part des utilisateurs et des capitaines, plus de 100.000 utilisateurs des services Careem se disant satisfaits de la qualité de service proposée. L’entreprise compte au Maroc plus de 1.000 capitaines. Ce chiffre qui appelle à l’optimisme augmentera certainement, encourageant l’entreprise à poursuivre son développement au Maroc en parfaite harmonie avec les autres composantes du secteur des transports», peut-on lire dans le communiqué de l’entreprise qui semble tirer profit du départ d’Uber Maroc.

Plusieurs chauffeurs d’Uber ont d’ailleurs, selon nos informations, passé des entretiens chez Careem pour y travailler. A préciser qu'ils sont nombreux à avoir toujours eu les deux «cartes».