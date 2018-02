© Copyright : DR

C’est une nouvelle consécration pour inwi: l’opérateur télécom est l’entreprise la plus titrée de l’African Digital Summit 2018 avec quatre prix remportés dans trois catégories différentes.

L’opérateur inwi, lors de ce rendez-vous majeur de la création digitale au Maroc et en Afrique, a remporté le premier et deuxième prix de la catégorie de «la meilleure campagne digitale intégrée». Le jury récompense d’un Gold Award le dispositif mis en place pour le lancement des «inwi e-League», première compétition ouverte à tous les Gamers, qui contribue à structurer et à développer le secteur du gaming au Maroc.

La campagne «inwi Days» a également été récompensée par un Silver Award, une consécration qui prouve l’engagement de l’opérateur dans l’accompagnement des entrepreneurs et des porteurs de projets dans toutes les régions du pays.

Grâce à sa créativité, l’opérateur remporte un troisième prix: le Bronze Award, dans la catégorie «meilleure campagne de publicité digitale et de contenu de marque». Ce prix vient gratifier la campagne Kebbour, du nom du personnage interprété par l'humoriste Hassan El Fad, devenu phénomène de société, et qui fait à présent partie du patrimoine audiovisuel marocain.

Pour le quatrième prix, dans la catégorie «meilleure application mobile de l’année», le jury décerne le Bronze Award à l’application Coach’in, qui permet de mettre en relation des personnes pour faire du sport en groupe, et qui vient encore une fois ratifier les efforts d’innovation d’inwi et son ouverture sur l’entrepreneuriat digital.

Pour rappel, l’African Digital Summit, qui s’est tenu à Casablanca les 22 et 23 février, est le plus grand rassemblement annuel de digital en Afrique pour les annonceurs, les négociants, les professionnels du secteur, les éditeurs, les médias et les agences de publicité. Le but est de rassembler des esprits lumineux pour donner lieu à des discussions focalisées sur les sujets du digital afin d’encourager l’apprentissage et de stimuler l’inspiration.