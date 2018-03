© Copyright : AFP

Le cours de Facebook chutait lundi à l'ouverture de Wall Street, plombé par des révélations sur l'utilisation par l'entreprise Cambridge Analytica de données personnelles de millions d'utilisateurs du réseau social.

Vers 13H35 GMT, quelques minutes après l'ouverture de la Bourse de New York, l'action du réseau social baissait de 4,83% à 176,15 dollars, pesant fortement sur le cours du Nasdaq (-0,84%), à forte coloration technologique.

Facebook avait annoncé avoir suspendu l'entreprise Cambridge Analytica qui avait travaillé pour la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, et accusée d'avoir recueilli sans leur consentement les informations personnelles de millions d'usagers du réseau social.

D'après une enquête réalisée par le New York Times et The Observer, l'édition dominicale du quotidien britannique The Guardian, Cambridge Analytica aurait récupéré les données de 50 millions d'utilisateurs et s'en serait servi pour élaborer un logiciel permettant de prédire et d'influencer le vote des électeurs.