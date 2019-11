© Copyright : DR

La mission du FMI s’inscrit dans le cadre de la revue semestrielle de l’accord conclu en décembre avec le Maroc au titre de la Ligne de précaution et de liquidité (LPL).

Une mission du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par l'économiste Nicolas Blancher, séjourne au Maroc depuis le 29 octobre. Celle-ci porte notamment sur l’examen des politiques économiques et des réformes mises en œuvre par le Maroc et de leur conformité par rapport aux engagements et objectifs retenus dans le cadre de l’accord sur la LPL, ce dernier ayant été signé en décembre 2018 pour un montant de 3 milliards de dollars. Il s’agit de la deuxième revue semestrielle de ladite LPL, après celle menée du 19 mars au 3 avril dernier.