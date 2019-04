Voici ce que va proposer la CGEM aux Assises de la fiscalité (Document)

Le siège de la CGEM, au quartier Palmier, à Casablanca.

© Copyright : DR

On en sait plus sur la nature des propositions qui seront soumises par la CGEM aux prochaines Assises de la fiscalité, prévues les 3 et 4 mai prochain à Skhirat. Les détails.

Le projet de contribution de la CGEM aux Assises de la fiscalité est quasiment prêt. Une copie de ce document de 116 pages a été envoyée en fin d’après-midi aux administrateurs de la confédération patronale. Il sera soumis pour adoption finale lors d’une réunion du conseil d’administration, prévue le mardi 23 avril, nous confie une source de la CGEM. Fisc360, Ep1. Karim Tazi: «Mieux vaut soigner que subir l’informel» Le chantier menant à la rédaction de ce document est ouvert depuis près de 4 mois. Un comité d’experts avait été désigné pour participer au comité scientifique des Assises, aux côtés des instances gouvernementales et d’autres partenaires en vue de mener une large concertation avec tous les organes et membres de la CGEM. projet_de_contribution_de_la_cgem_aux_assises_de_la_fiscalite.pdf

Par Wadie El Mouden