BPAY, chaabi.net, Pocket Bank, etc. La Banque Centrale Populaire (BCP) a opéré une refonte complète de son offre digitale. La banque, désormais présidée par Mohamed Karim Mounir, s’apprête à lancer de nouvelles solutions intégrant des technologies de dernier cri. Les détails.

Obtenir un crédit immobilier sans avoir besoin à se déplacer jusqu’à l’agence bancaire. C’est désormais possible grâce au «Parcours Immo», dernier-né de l’offre digitale de la BCP, présenté aux médias, ce mardi 14 novembre, lors d’une visite guidée au siège de Payment Center for Africa (PCA), la filiale du groupe Banque Populaire, le spécialiste de la monétique et de la banque digitale.

Installée au cinquième étage d’un immeuble nouvellement bâti, non loin du siège de la banque mère, PCA fait office d’usine à solutions innovantes. Développeurs, programmeurs, coachs agiles, pas moins de 120 jeunes, à l’allure décontractée, s’activent pour mener à bien le chantier de la transformation digitale de la BCP, lancé en 2016. PCA est structurée sous forme d’une série de «squad factory», une sorte de start up ou chacun est mobilisé pour réaliser une mission précise et limitée dans le temps.

La visite du siège de PCA a été l’occasion de faire le point sur les principales réalisations «digitales» de la BCP.

Déployé en juin 2017, la digitalisation du "Parcours entrée en relation" a permis de réduire de manière drastique le temps alloué au traitement des souscriptions aux offres, passant de 45 minutes à 15 minutes, en plus du gain réalisé suite à l’atteinte du "zéro papier". 70% des ouvertures de comptes se font via le canal digital, indique Hassan Debbagh, DG adjoint à la BCP, en charge de la banque des particuliers et des professionnels. Ce service est aujourd’hui opérationnel dans l’ensemble des filiales et représentations de la banque à l’étranger.

La plateforme e-banking, "Chaabi.net" a été repensée et complètement refaite dans le sens d’une amélioration de la relation client, pour garantir un parcours agréable, simple et facile. Selon le management, Chaabi.net compte à ce jour 1,2 millions de clients utilisateurs.



Les dirigeants de la BCP se réjouissent du lancement en début de semaine d’un nouveau moyen de paiement au Maroc, m-wallet. La solution marocaine, qualifiée d’unique dans son genre, a la particularité de s’adresser à toutes les banques et à tous les établissements de paiements. L'annonce du démarrage officiel de l’interopérabilité a eu lieu, lundi dernier, au siège de Bank Al-Maghrib à Rabat.

"Nous avons été la première banque à lancer une solution mobile – BPAY -. Celle-ci a fait l’objet d’une expérience auprès d’un réseau de taxis à Casablanca (ndlr: il s’agit de Heetch). Nous sommes aujourd’hui connectés à la plateforme de switch qui assure l’interopérabilité entre les différents intervenants. Nous sommes prêts à fournir tous les services obligatoires: retrait (cash out), dépôt d’espèces (cash in), transferts d’argent de personnes à personne (P2P), et opérations de paiement commerçant", explique Hassan Debbagh.

L’application Pocket Bank ayant atteint ses limites, la BCP s’apprête lancer une solution «mobile banking» de nouvelle génération. La nouvelle application intègre toutes les nouveautés de l’écosystème mobile (effectuer des opérations via WhatsApp, photos, etc). Elle sera bientôt disponible sur les stores, assure-t-on du côté de la BCP.

La filiale PCA met à la disposition de ses jeunes talents un cadre propice à la conception de nouvelles solutions innovantes. La cellule "Le Lab", baptisée @148 en référence au langage [link], se veut un lieu d’expérimentation des technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle, dans l’optique d’améliorer les parcours digitaux des clients. Un projet d’assistant basé sur la reconnaissance vocale du langage naturel a été présenté aux journalistes ce mardi. «Les clients n’ont plus besoin de taper sur le clavier pour effectuer des transactions. Ce nouveau projet qui va enrichir l’application Pocket Bank est aujourd’hui à un stade très avancé d’élaboration», souligne Anas Drihany, DG de PCA.