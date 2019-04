© Copyright : le360

Le rideau s'est levé, mardi à Meknès, sur la 14è édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM-2019). Les images.

Le Salon de Meknès s’étend sur une superficie de 185.000 m² dont 95.000 m² couverts. Pas moins de 1.500 exposants issus de 60 pays prennent part à la nouvelle édition du SIAM, qui se tient du 16 au 21 avril. L’événement est placé cette année sous le thème: «L’agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural».

Le rendez-vous de Meknès attire de plus en plus de visiteurs venus des quatre coins du monde (plus d’un million de personnes attendues cette année). Pour accompagner cet élan, une superficie additionnelle (+20%) a été aménagée par les organisateurs. «Pour la première fois, le SIAM réunit des pays issus des cinq continents», a souligné Joauad Chami, commissaire du Siam.