Lors de l’ouverture de la 12e édition du World Policy Conference (WPC) ce samedi à Marrakech, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a salué les relations multidimensionnelles entre le Maroc et la Côte d’Ivoire.

Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est l’invité de l’ouverture de la 12e édition du World Policy Conference (WPC) à Marrakech.

Le Premier ministre a salué les relations historiques et multidimensionnelles entre les deux. Il a rappelé la présence des entreprises marocaines en Côte d’Ivoire (Attijariwafa bank, BMCE Bank of Africa, Banque centrale populaire, Wafa Assurance, Addoha, Ciments d’Afrique, Alliances, Richbond, etc.) et souhaite également que les entreprises ivoiriennes s’implantent au Maroc.

Dans le cadre de la volonté du renforcement des échanges entre les deux pays, le Premier ministre ivoirien a annoncé avoir reçu le vendredi 11 octobre courant le directeur général de Tanger Med et a souligné que l’implantation prochaine de cet opérateur au niveau du Port d’Abidjan va contribuer à stimuler davantage les échanges entre les deux pays et de la sous-région, sachant que la Côte d’Ivoire représente 40% du PIB de la zone UEMOA –Union économique et monétaire ouest-africaine.

Lors des débats, le Premier ministre ivoirien avait rappelé que l’adhésion du Maroc à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) suit son cours et que les dirigeants des pays de la région attendent toujours les études d’impacts pour donner une suite à la volonté d’adhésion du Maroc à ce regroupement régional, soulignant que la Côte d’Ivoire et d’autres pays de la région sont naturellement favorables à cette adhésion.

Le premier ministre ivoirien est également revenu sur le terrorisme au niveau du Sahel en appelant de son vœu à ce que la communauté internationale s’implique davantage dans la lutte contre le terrorisme, comme elle l’a fait dans d’autres régions, notamment en Irak et en Syrie. Dans son discours inaugural, il a annoncé que «le terrorisme, avec 11.500 personnes tuées, plus de 2.200 attaques enregistrées, des millions de personnes déplacées, au cours de ces cinq dernières années, le terrorisme en Afrique de l’ouest se propage. Il est sur le point d’impacter considérablement les perspectives économiques des pays de la zone».