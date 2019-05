© Copyright : Le360

Inwi a tenu ce jeudi 23 mai, aux alentours de 10 heures, une conférence de presse suivie d'une visite du SOC Inwi Business, dans le siège de l'opérateur de télécoms, située dans le centre d'affaires de Sidi Maârouf, à Casablanca.

La conférence de presse a été animée par deux intervenants, le directeur du marketing entreprises et de la BU Cloud/Cyberdéfense de Inwi, Sami Landoulsi et Housna Hamadet, manager regional Nord & Ouest Afrique de Symantec, société américaine spécialisée dans les logiciels informatiques.

Les cyber-attaques et comment y remédier ont formé les principaux thèmes abordés lors de cette conférence, puisqu'il s'agit là des menaces les plus sérieuses qui affectent la stabilité et la durabilité des entreprises et des institutions dans le monde entier, n'épargnant aucune région du globe.

A cet effet, le directeur du marketing entreprises, Sami Landoulsi a déclaré devant Le360 qu'Inwi a "lancé il y a un an, l'ensemble de [son] porte-folio constitué de Cloud, Data Center et Cybersécurité".

"On a inauguré en janvier notre Data Center à Rabat et aujourd'hui, nous présentons un rappel de ces offres de Cybersécurité. Nous présentons aussi l'avancée des travaux d'Inwi en la matière et lançant le premier observatoire marocain de Cybersécurité", a-t-il ajouté.

"La cybersécurité est un enjeux international mais aussi national. Notre pays est confronté à des attaques et l'on se doit d'y faire face le mieux possible", souligne Sami Landoulsi.

"Au coeur de notre dispositif, il y a le SOC (Security Operation Center), que nous présentons aujourd'hui. C'est un centre opérationnel de cybersécurité hébérgé à Casablanca et qui se base sur des expértises locales en matière de sécurité", poursuit-il.

Sami Landoulsi rappel qu'"Inwi fait de la sécurité depuis 15 ans et le SOC a été construit en alliance avec Symantec, leader mondiale de la cybersécurité".

"Cette alliance entre deux acteurs, leaders sur leur marché, permet d'offrir à notre sens, ce qu'il y a de mieux en matière de cybersécurité aux entreprises marocaines et aux institutions", a conclule directeur du marketing entreprises d'Inwi.

La deuxième et dernière intervenante de cette conférence de presse est la manager regional Nord&Ouest Afrique de Symantec, Housna Hamadet.

Lors de sa prise de parole, elle a déclaré qu'"en terme de cyberdéfenses, Symantec "Inwi" est un service "best-in-class", qui jouit d'une expertise internationale".

"De plus, les analystes locaux sont au service des clients marocains pour toutes les phases de la "Kill Chain" (chaine de la mise à mort)" conclut-elle.

La "Kill Chain" est un concept militaire qui consiste à identifier la cible, l'envoi de force à la cible, la décision et l'ordre d'attaquer et enfin, de détruire celle-ci.

Le SOC d'Inwi a pu ensuite être visité par les journalistes.

Le directeur du SOC Inwi, Adil Zari a guidé l'ensemble des visiteurs et a répondu à toutes les questions.

Il a déclaré lors de cette visite du SOC d'Inwi, qui se trouve dans un autre bâtiment du siège de l'opérateur de télécoms, que "la mise en place de cet Observatoire et du cyber bulletin national a un double objectif: d’abord partager avec l’ensemble de l’écosystème entreprises au Maroc les principales attaques et vulnérabilités détectées par nos sondes, ensuite mettre en place, ensemble, les moyens les plus adéquats de les contrer dans la durée".

"Inwi Business apporte ainsi des réponses ciblées, performantes et adaptées aux problématiques des cyber-menaces auxquelles toutes les entreprises et institutions font face", a indiqué Adil Zari, directeur du SOC inwi.

En réponse à une question posée par Le360, sur le profil des éléments travaillant au sein du SOC, Adil Zari assure qu'"ils sont tous ingénieurs de formation".

Il ajoute que le SOC a "la particularité de rester ouvert 24H sur 24H et 7 jours sur 7".

Pour rappel, en 2018, les cyber-attaques ont coûté à l’économie mondiale 445 milliards de dollars. Selon le World Economic Forum, les cyber-attaques représentent le cinquième plus gros risque mondial en 2019, juste derrière les risques liés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.

Le Maroc n’est pas épargné par cette menace, puisque son économie, ouverte et connectée, est une cible potentielle de cyber-attaques.

En 2017, plus de 80.000 attaques DDoS (qui visent à rendre un serveur, un service ou une infrastructure indisponibles en le saturant de données) ont été enregistrées.

En 2018, 400 sites de e-commerce ont été touchés. Plus de 3 millions de tentatives de piratage et d’attaques informatiques ont été relevées.