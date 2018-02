© Copyright : Adil Gadrouz

Les clients de L’bankalik, l’offre digitale du groupe Attijariwafa bank, pourront gagner quatre voyages pour assister aux quarts de finale retour de la ligue des champions de l’UEFA 2018.

L'annonce a été faite par Driss Maghraoui, directeur exécutif du groupe Attijariwafa bank en charge du Marché des particuliers et des professionnels ce lundi 19 février, lors d’un point de presse tenu à Casablanca. Cette initiative entre dans le cadre de la collaboration entre le groupe bancaire et l’opérateur international de la monétique, Master Card, partenaire officiel de la compétition européenne.

Driss Maghraoui a précisé que la possibilité d’assister à ce match s’offre aux clients de la banque qui disposent d’une MasterCard, et à ceux ayant un compte bancaire et qui participent à ce concours via le réseau social Facebook.

Le responsable du groupe bancaire a, par ailleurs, qualifié de «très positif» le bilan de L’bankalik depuis le lancement de cette offre il y a un an, soulignant que ce service est conforme aux orientations du groupe qui s’ouvre davantage sur les services bancaires digitaux. Il a souligné qu’Attijariwafa bank s’attendait à «une dynamique importante» liée à ce secteur.