Le ministre de l'Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun s'est entretenu, ce lundi 27 août à Rabat, avec le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour la région MENA, le Tunisien Ferid Belhaj. Cette entrevue est sa première activité officielle depuis sa nomination le 20 août dernier.

Le360 était présent lors de cette rencontre au terme de laquelle Mohamed Benchaâboun a déclaré avoir dressé avec son interlocuteur le bilan des quatre dernières années de coopération bilatérale. Selon lui, celle-ci a épuisé une enveloppe budgétaire de quatre milliards de dollars «entièrement consommée».

«La rencontre a été l'occasion de travailler sur le programme des cinq prochaines années, soit la période 2019-2023, et d'arrêter les axes principaux autour desquels nous voulons activer ce partenariat», a affirmé le nouveau ministre de l’Economie et des finances au micro de le360.

Banchaâboun a également mis l’accent sur la priorité à donner à la jeunesse et aux mécanismes liés à la protection sociale ainsi que le développement territorial, la déconcentration, la gouvernance et la digitalisation.

«L'approche genre est un autre point du futur programme bilatéral», a ajouté le responsable gouvernemental.

Pour sa part, le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, Ferid Belhaj, a estimé que la rencontre a été une occasion propice pour renforcer le partenariat positif entre les deux parties. «Le Maroc et la Banque mondiale veulent construire de nouvelles perspectives sur la base d’un cadre stratégique plus ambitieux au niveau financier et technique», a-t-il dit.

Belhaj a aussi souligné qu'il avait été décidé de «renforcer le débat lors de la prochaine rencontre internationale de la BM à Bali», en Indonésie.

Lors de sa visite officielle au Maroc, ce haut responsable de la BM sera reçu par le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani avant de rencontrer des représentants des secteurs public et privé.

Il assistera par ailleurs à la signature d'une convention entre le ministère de l'Intérieur et l'Institut international des technologies de l'information de l'Inde. Il s'agit de l'utilisation par le Maroc, selon la BM, d'un logiciel d'identification numérique de pointe pour l'accès aux programmes sociaux, notamment pour les plus démunis.

Le gouvernement confirme ainsi qu'il se dirige sérieusement vers le préscolaire et la fin du système de la compensation (farine, gaz butane et sucre), notent des observateurs.