La 79ème session du Salon national de l’agriculture et de l’alimentation "OMEK" de Hongrie a démarré sous les chapeaux de roue jeudi 26 septembre à Budapest, qui s'est parée des couleurs nationales pour fêter le royaume du Maroc, invité d'honneur de cette grand-messe.

Organisé jusqu'au 29 septembre, le salon "OMEK" de Budapest vieux d'un demi-siècle, a rehaussé en 2019 le niveau des exposants (plus de 900) en accordant au Maroc la place privilégiée" d'invité d'honneur.

Plus de 100.000 visiteurs sont attendus à ce 79ème salon.

La participation agricole du royaume a été confiée à l'organisme autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE), un établissement relevant du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime et des eaux et forêts. Le Maroc s'est fait représenter à ce salon par Mohamed Sadiki, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, et par l'ambassadrice du royaume à Budapest, Karima Kabbaj.

Dans leurs allocutions inaugurales de cette gran-messe, le ministre hongrois de l'Agriculture, Nagy István, et le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Mohamed Sadiki, ont exprimé la ferme volonté des deux pays de donner un nouvel élan à la coopération agricole entre les deux pays, le Maroc étant, selon les organisateurs, une porte vers l'Afrique.

Selon l'ambassadrice Karima Kabbaj, le salon de Budapest est une opportunité pour promouvoir les produits agricoles du royaume.

Il faut rappeler que la Hongrie (93.030 km2) est un pays qui a une véritable tradition de production agricole et de transformation. "Si le poids de l’agriculture dans l’économie hongroise a diminué depuis la transition du régime communiste vers la démocratie libérale, il reste non négligeable, représentant près de 6% du PIB pour les produits agricoles", selon une documentation.

La Hongrie (1.014 m d'altitude) est un pays de plaines. Le climat est à dominante continentale, tempéré par les courants atlantiques. La surface agricole utile (63% du territoire) est composée à 81% de terres arables. La forêt occupe 20,4% du territoire.