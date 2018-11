© Copyright : Le360

Le 3e forum des affaires Maroc-France s'est ouvert ce samedi à Laâyoune. Les hommes d'affaires français s'engagent à développer davantage leurs investissements dans la région.

Les domaines visés sont les infrastructures, l'industrie, l'agro-alimentaire, la pêche, les énergies renouvelables, le tourisme et la formation professionnelle.

Organisé en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de France au Maroc et le Conseil régional de Laâyoune, le Forum des affaires Maroc-France a débouché, dès son premier jour, sur la conclusion d'une série de conventions.

La secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, Rkia Derham, s'est félicitée que cet évènement coïncide avec la commémoration, le mardi 6 novembre prochain, de l'anniversaire de la Marche verte, qui a permis au Maroc de parachever son intégrité territoriale.

"Aujourd'hui, c'est un succès pour le Maroc, le drapeau français flotte aux côtés du drapeau marocain à Laâyoune, c'est un revers pour les adversaires", a-t-elle déclaré, avant d'ajouter que "les investissements étrangers ne font que se développer localement".

Le président de la Chambre du commerce et d'industrie, Philippe-Edern Klein, s'est pour sa part déclaré convaincu que les investissements français vont connaitre un nouvel élan dans la région.

Il a par ailleurs annoncé la création par son organisme d'un centre de formation ainsi que la signature d’un accord portant sur l'aménagement d'un parc écologique sur une superficie de 40 hectares.

Quant au président de la région Laâyoune-Sakia Al Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid, il a rappelé qu'en matière d'investissement, la Région est un acteur clé en matière d'attraction et de développement.

"Nous avons signé aujourd'hui, a-t-il indiqué, un accord relatif à la formation des jeunes et de l'emploi et avons cédé à travers une autre convention à la Chambre de commerce et d'industrie de France la gestion de la zone industrielle de Laâyoune".

Quelques 150 chefs d'entreprises français ont participé à ce forum qui a regroupé un total de 300 participants.

Le plan de développement régional de Laâyoune prévoit, d'ici 2021, des investissements de l'ordre de 49 milliards de dirhams, doublant son taux de croissance à 8%.