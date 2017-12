© Copyright : Le360

BMCE Bank et Al Baraka Bank lancent officiellement leur banque participative, Bank Al-Tamweel Wa Al-Inmaa (BTI Bank). La nouvelle structure rejoint ainsi le réseau des autres banques participatives lancées au Maroc ces derniers mois.

C'est parti pour la banque participative de BMCE Bank. Le nouveau né s’appelle BTI Bank, soit Bank Al-Tamweel Wa Al-Inmaa et c'est le fruit d’un partenariat avec le groupe Bahreini Al Baraka bank. La première agence du réseau BTI a ouvert ses portes mardi 26 décembre, à Casablanca sur l’avenue Hassan II.

«Nous avons pour ambition d’ouvrir quelque 37 agences d’ici 2022. Ces agences seront réparties à travers les principales villes du Maroc», déclare Mohammed Maârouf, directeur général de la BTI. La ville de Casablanca se taille la part du lion avec un total de 11 agences. Elle sera suivie de Marrakech et de Meknes avec deux agences chacune.



La BTI proposera à terme, et à l’instar des autres banques participatives, six produits inscrits dans la loi 103-12 et autorisés par Bank Maghrib et le Conseil supérieur des oulémas. Pour l’instant, seule l’ouverture de comptes, la réception de dépôts et le produit Mourabaha sont autorisés. «Nous espérons que le régulateur pourra autoriser plus de solutions aux clients dans un futur proche, des solutions qui existent chez nous par exemple à Al Baraka bank», déclare Adnane Ahmed Yousef, président exécutif d’Al Baraka banking group.

Durant un conseil d’administration de la BTI, tenu ce mardi 26 décembre juste après la conférence de lancement de cette nouvelle banque participative, un plan stratégique sur 5 ans a été validé. Ce plan se fixe comme objectif une part de marché de 25% à terme.