Inwi et le géant allemand SAP ont signé ce mardi 24 septembre un partenariat pour la création et le lancement du premier cloud souverain marocain. L’opérateur devient ainsi le premier partenaire et distributeur des solutions SAP dans la région du Maghreb. Les détails.

L'opérateur de télécommunications Inwi a signé, ce mardi à Casablanca, un partenariat en vue de proposer en Cloud souverain l'ensemble des solutions métiers du Groupe des solutions logicielles, SAP.

"Cet accord s'inscrit parfaitement dans la stratégie globale de Inwi d’offrir aux entreprises marocaines des solutions technologiques performantes et à forte valeur ajoutée", a annoncé, lors d'une conférence de presse, le directeur commercial grands-comptes chez Inwi, Karim Guessous.

A travers cet accord, Inwi hébergera les solutions SAP dans ses datacenters implantés au Maroc et distribuera ces solutions professionnelles à travers l’accord SAP Partner Managed Cloud (PMC). Ces solutions couvrent l’ensemble des métiers de l’entreprise à savoir: la comptabilité, la finance, la logistique, le marketing ou les ressources humaines.

"Ce nouvel accord avec SAP permet d'élargir le cercle des partenaires mondiaux de premier plan de Inwi afin de mettre à disposition des entreprises nationales les solutions professionnelles les plus évoluées et de réussir leur processus de transformation digitale", a souligné Karim Guessous, indiquant que grâce à l’infrastructure Cloud de Inwi, "100% des données de ces entreprises sont hébergées et traitées au Maroc avec des standards de sécurité, de disponibilité et de résilience aux normes internationales".

"Grâce à ce partenariat, Inwi devient le premier partenaire opérateur SAP de la région Maghreb à offrir les solutions SAP en cloud souverain", a-t-il ajouté.

Pour Gregory Strasser, directeur général et vice-président des opérations pour l’Afrique francophone SAP, ce partenariat permettra aux entreprises "d’avoir accès aux avantages du Cloud sans qu’elles n’aient à se poser la question de la souveraineté de leurs données", a-t-il expliqué, précisant qu'Inwi va maximiser l’utilisation de ses datacenters de dernière génération afin de généraliser l’accès aux applications de gestion.

"Chez SAP, nous avons comme objectif d’accélérer l’accès à la technologie au plus grand nombre. Par ailleurs, nous remarquons au niveau de la région d’Afrique francophone et plus particulièrement au Maroc une demande croissante à laquelle, en tant que "leader" en matière d’édition de logiciels, nous nous devons de répondre convenablement", a-t-il affirmé.

Ce lancement permet ainsi aux entreprises marocaines de bénéficier de solutions logicielles souveraines à très forte valeur ajoutée, sous forme d’abonnements mensuels, et sans investissements préalables, en infrastructure informatique et de mettre en œuvre leur transformation digitale de façon rapide, sécurisée et évolutive.

Inwi a été le premier opérateur marocain à lancer en 2018 des offres Cloud et cybersécurité destinés aux entreprises marocaines. Son nouveau datacenter de Rabat Technopolis a été inauguré en janvier 2019, portant ainsi la capacité d'Inwi à 4000 m², soit la plus grande surface datacenter au Maroc.