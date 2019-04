© Copyright : adil gadrouz

La question d’intégration de l’ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne logistique du commerce extérieur au sein d’un guichet unique à l’échelle nationale est revenue avec force dans les débats en marge de la 8ème édition du Salon Logismed. Compte rendu.

Lors de son intervention à l’inauguration du Salon international du transport et de la logistique, le mardi 9 avril dernier, le directeur de l’Administration des douanes et impôts indirects, Nabyl Lakhdar, n’a pas mâché ses mots en appelant les uns et les autres à «sortir de leur égo» pour œuvrer à la mise en place d’un «véritable guichet unique national» du commerce extérieur, englobant l’ensemble des ports et aéroports du pays, et auquel doivent être intégrés tous les acteurs, sans exception, de la chaîne logistique nationale.

«PortNet joue en partie ce rôle, mais ce n’est pas un guichet national. Il est né avec une vocation portuaire, plus que celle aérienne ou terrestre», affirme Nabyl Lakhdar. «Les déclarations douanières se font sur le système d’information de l’administration des douanes et non sur PortNet.

Un guichet unique doit être la porte d’entrée unique et exclusive pour l’ensemble des opérateurs, quelque soit l’opération ou la transaction à faire», a-t-il ajouté. Les acteurs du commerce extérieur ne sont pas tous intégrés dans le guichet unique PortNet, constate le patron de la douane, citant à ce titre l’exemple de Tanger Med.



En s’appuyant sur les résultats d’un benchmark international, Hassan Abkari, directeur général adjoint de l’autorité portuaire Tanger Med, estime qu’il est possible de faire coexister un guichet unique intégral du commerce extérieur (branché sur les systèmes d’information des institutionnels: banques, administrations, etc) avec des dispositifs spécifiques comme les Port community Systems (PCS) qui sont totalement autonomes et qui servent, chacun, une communauté particulière, mais branchés à leur tour sur le système du guichet unique intégral.



Hassan Abkari met l’accent sur la spécificité des missions confiées à Tanger Med qui, en sus de sa dimension orientée vers l’export/import, opère également sur les métiers mondiaux de l’activité «transbordement», ce qui l’incite à développer des services spécifiques pour attirer les opérateurs de renom (Maersk, CMA CGM, Eurogate, eurogates, etc.).

«Nous sommes sur une deuxième dimension similaire aux ports de Rotterdam, de Singapour, où nous allons développer la priorité d’accostage sur les quais, avec l’engagement de respecter un temps de service de 15 minutes. Nous sommes sur un métier qui est légèrement différent des autres ports du Maroc, ce qui nous oblige à développer des outils différents: le track and trace, etc», explique le DG adjoint de Tanger Med.



De son côté, le directeur général de PortNet S.A., Jalal Benhayoun, se réjouit de voir toutes les parties prenantes dans la chaîne logistique du commerce extérieur impliquées directement dans la gouvernance de PortNet. Il ne suffit pas, dit-il, de mettre en place un guichet unique, encore faut-il veiller à assurer sa sécurité et le garder agile face à l’évolution des besoins des administrations et des opérateurs. «Le vrai levier que nous avons au niveau de notre guichet unique réside dans l’intelligence collective et dans le capital confiance de la communauté du commerce extérieure», se félicite Jalal Benhayoun.