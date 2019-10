© Copyright : Le360

Profitant de la journée de la femme marocaine, jeudi 10 octobre, la BMCE Bank Of Africa a annoncé le lancement de son programme «Women in Business» (WIB), réalisé avec le soutien de l’Union européenne et en partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, il a pour but de soutenir, promouvoir et encourager les femmes entrepreneures.

Ce lancement a été marqué par la présence de l’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Claudia Wiedey, la consul des USA à Casablanca, Jennifer Rasamimanana, la directrice de la BERD au Maroc, Marie-Alexandra Veilleux-Laborie et l’administrateur directeur général exécutif du groupe BMCE BOA, Brahim Benjelloun-Touimi.

«Women in Business» se base sur une ligne de financement à hauteur de 200 millions de dirhams et un accompagnement complet pour les femmes entrepreneures ou gérantes d’entreprises. Il offre une prise en charge globale comprenant le volet financement et le volet formations ainsi que le développement des compétences et du réseau.

Sur le plan du financement, les conditions d’accès au crédit sont plus souples et les modalités de remboursement plus flexibles. Par exemple, il offre la possibilité de suspendre pour une certaine durée le remboursement du crédit.

Le programme offre aux femmes entrepreneures la possibilité de participer à des formations et des séminaires et de bénéficier d’outils de sensibilisation de conseils et d’assistance technique dans le but de développer leurs compétences.

Le networking ou réseautage, prend aussi une place prépondérante dans le développement ou le lancement de nouvelles entreprises et c’est pour cela que «Women in Business» comprend aussi, l’organisation de séminaires, de rencontres pour aider les bénéficiaires du programme à développer leurs réseaux.

Ce programme repose sur le "blended finance" qui est une solution structurelle dans le dispositif d'inclusion financière dans lequel le Maroc s'est engagé et où le groupe est très actif et s’intègre dans la réalisation des ODD (objectif de développement durable), notamment la lutte contre la pauvreté (ODD1), l'égalité entre les sexes (ODD5) et la réduction des inégalités (ODD10).

Au cours de cette rencontre, les invités ont pu participer à différents ateliers pour les sensibiliser et leur donner un avant-gout du programme « Women In Business »

Conscient de l'importance du rôle économique et social de la femme,, pour une économie à impact positif, BMCE BOA réaffirme sa volonté de se rapprocher des entrepreneures individuelles, de femmes dirigeantes, de TPE et PME et des coopératives.