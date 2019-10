© Copyright : le360

Devant les deux chambres réunies du Parlement, Mohamed Benchaâboun a défendu hier, lundi 21 octobre, la vocation sociale du PLF 2020. Les détails.

Le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration a indiqué que le gouvernement avait consacré, dans ce projet pour le budget de l'Etat, une enveloppe budgétaire "de 91 milliards de dirhams pour l'Education nationale et la Santé".

Le PLF 2020 prévoit aussi le recrutement de 20.000 fonctionnaires, dont 4.000 pour la santé et 16.000 pour l'éducation nationale.

En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises et l’entrepreneuriat, un fonds spécial sera créé.

"Ces mesures vont nous permettre de préserver les équilibres macro-économiques de manière générale et de maîtriser le déficit budgétaire à un niveau de 3,3%", a également expliqué Mohamed Benchaâboun.

"Pour la maitrise de ces équilibres, a-t-il ajouté, nous comptons sur la privatisation qui vont nous apporter quelque 3 milliards de dirhams".

Selon l’argentier du royaume, le budget prévisionnel pour l'exercice 2020 compte également sur "des mécanismes de financement innovants estimés à 12 milliards de dirhams".

Pour rappel, le PLF 2020 table sur un taux de croissance de 3,7%, une récolte céréalière de 70 millions de quintaux et un cours moyen du pétrole à 67 dollars le baril. Il repose aussi sur plusieurs priorités, dont la mise en oeuvre effective de la loi-cadre relative à la réforme du système de l'éducation et la formation, en tant que base "pour réduire les disparités et consacrer le principe de l'égalité des chances".