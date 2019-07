© Copyright : DR

Kiosque360. Pour la première fois depuis onze ans, la Banque centrale américaine devrait annoncer une baisse de ces taux. Une annonce qui tient en haleine toute la communauté financière internationale.

Cela ne s’était plus passé depuis 11 ans, soit au lendemain de l’éclatement de la crise financière internationale. C’est donc tout naturellement que les marchés financiers mondiaux retiennent leur souffle pour en voir l’impact. La Banque fédérale américaine (Fed), équivalent de la Banque centrale dans le pays, devrait annoncer cette semaine une baisse de ses taux, au grand bonheur du président américain, Donald Trump.



Quasiment tous les médias spécialisés rapportent l’information dans leurs éditions en ligne du dimanche 28 juillet. A l’image de la Tribune.fr, qui se réfère à une dépêche de l’AFP, plusieurs médias soulignent que le président de la Fed, Jerome Powell, donnera mercredi prochain une conférence de presse à l'issue d'une réunion de deux jours du Comité monétaire (FOMC). Les marchés s’attendent à ce qu’il annonce une baisse des taux, dans la mesure où il a déjà signalé à plusieurs reprises que les incertitudes commerciales, la morosité économique mondiale et surtout la faiblesse de l'inflation américaine (1,5% en mai) étaient "une combinaison de facteurs renforçant les arguments en faveur d'une politique monétaire plus accommodante".

Quelque 80% des acteurs financiers misent sur une baisse d'un quart de point (0,25%), selon l'évolution des produits à terme suivie par CME Group, alors qu’à un moment, une baisse de 0,5% au moins était anticipée.



Il faut dire qu’aujourd’hui, une inflation trop basse, bien en-dessous de la cible de 2% de la Fed, fait craindre aux spécialistes le cercle vicieux d'un ralentissement économique aux Etats-Unis. De plus, la Fed doit faire face depuis plusieurs mois à de virulentes attaques de la part du président américain, Donald Trump, qui l’accuse de tous les maux.

Critiquant quasi quotidiennement la Fed et très souvent son président, Donald Trump - qui n'a pas digéré la hausse du coût du crédit fin 2018 par l'institution indépendante selon les médias internationaux et l’AFP - réclame à cor et à cri des taux plus bas. "La Fed a relevé les taux trop vite et trop tôt", a-t-il rappelé vendredi dernier sur Fox News.



Dans le monde entier, les marchés financiers devraient donc être tenus en haleine la semaine prochaine, toute décision à fort impact sur l’économie américaine ayant généralement des répercussions au niveau international.