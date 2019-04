© Copyright : DR

Kiosque360. Archirodon Group NV a décidé la création d’une succursale à Laâyoune qui va exécuter des travaux généraux de génie civil des projets relatifs à des réseaux de canalisations de pétrole et de gaz naturel et des projets portuaires et de construction maritime.

Archirodon, géant groupe gréco-néerlandais, vient de s’implanter dans la ville de Laâyoune, chef-lieu des provinces du Sud, ce qui n’a pas manqué d’irriter les séparatistes et leur hôte algérien, peut-on lire dans la livraison du 18 avril du quotidien Aujourd'hui le Maroc.

Les séparatistes ont mobilisé leur machine médiatique pour tirer à boulets rouges sur cette compagnie qui nourrit de grandes ambitions pour cette région du Royaume. En effet, au terme d’un acte sous-seing privé en date du mois de février dernier, le conseil d’administration de la société Archirodon Group NV de droit néerlandais, établie statutairement à Dordrecht aux Pays-Bas, a décidé la création d’une succursale à Laâyoune ayant pour dénomination Archirodon Group NV-Laâyoune Branch Morocco. La nouvelle succursale va exécuter des travaux généraux dans le domaine du génie civil et autres travaux de construction des projets relatifs à des réseaux de canalisations de pétrole et de gaz naturel et des projets portuaires et de construction maritime. Elle vient d’ailleurs de remporter un nouveau marché pour l’extension du port de Laâyoune, pour accompagner le développement que connaît ce dernier.

Comme de coutume, et avec l’arrivée de chaque grand opérateur économique dans la région, des associations et ONG pro-Polisario ont été de nouveau sommées de critiquer et menacer ladite société de poursuites judiciaires devant les instances internationales, alors qu’elles n’ont pour autant aucun fondement juridique, et qu'elles ont déjà échoué précédemment en prenant de telles initiatives.

Cette implantation témoigne du climat d’investissement et d’affaires très attractif qu’offrent les provinces du Sud, en particulier la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, grâce à une forte volonté politique qui vise à en faire un exemple de développement régional et durable, au grand dam de la propagande séparatiste. Il va sans dire que plusieurs sociétés internationales sont désormais présentes dans les provinces du Sud dont, à titre d’exemple, la compagnie espagnole des transports «Binter Canarias» qui relie les provinces du Sud et les îles Canaries, ainsi que Transavia, la compagnie low cost du Groupe Air France-KLM, qui assure une liaison aérienne directe entre Paris et la ville de Dakhla et qui sera reprise le mois de mai prochain.