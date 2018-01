© Copyright : DR

Kiosque360. Le plan d’aménagement du site d’Akrach est en cours d’étude par l’Agence urbaine de Rabat, qui compte consacrer la capitale "ville verte". Tour d’horizon.

Le site d'Akrach constitue une réserve foncière capable de répondre aux besoins des habitants, notamment en matière de logement, d’équipements sociaux, de loisirs et de services, nous apprend Aujourd’hui le Maroc dans sa livraison du 10 janvier. Le quotidien reprend le constat dégagé lors de la rencontre qui s’est déroulée au siège de la wilaya de Rabat, en présence de la direction de l’Agence urbaine de Rabat–Salé, des présidents de conseils élus et des responsables des services déconcentrés.

Le comité local a tenu cette réunion en vue d’examiner le plan d’aménagement d’Akrach, baptisé «Plan modificatif du plan d’aménagement sectoriel du plateau Akrach». La wilaya de Rabat et la direction de l’Agence ont également passé en revue les objectifs du plan et l’approche à adopter pour sa mise en application. Pour situer le contexte, le plan d’aménagement de ce secteur connaît des difficultés inhérentes à l’application des options stratégiques qui y sont retenues depuis son adoption en 2008.

Pour la wilaya de Rabat, il faut désormais plaider pour une approche résolument axée sur le partenariat et la coopération, afin de réaliser ce projet. Pour sa part, la direction de l’Agence a précisé que le projet de plan était un document d’urbanisme d’une nouvelle génération. Ce projet a permis de créer de nouvelles formes urbaines selon des règles d’urbanisation flexibles qui visent à favoriser la mixité fonctionnelle et le renforcement de la dynamique d’acteurs.

L’Agence a mis en avant les objectifs de ce projet qui vise à la consécration de l’urbanité de la ville verte de Rabat. Elle compte intégrer des espaces naturels comme éléments structurants et adopter une faible densité, afin de valoriser les caractéristiques naturelles du site. Outre l’application d’une approche participative et la création de pôles multifonctionnels dans la zone, la direction de l’Agence a souligné que le projet du plan aspirait aussi à réaliser des axes centraux pour le commerce et les services.