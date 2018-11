© Copyright : DR

Réda Loumany a été nommé Territory Managing Partner de PwC au Maroc. A ce titre, il devient membre de l’équipe de direction de PwC France & Afrique francophone, annonce PwC dans un communiqué.

Réda Loumany, 46 ans, est titulaire d’un Bachelor of Sciences in Electrical Engineering de la Military School of Vermont (Norwich University, Etats-Unis) et d’un Master HEC Paris en European Manufacturing and Management.

Il a entamé sa carrière en 1997 chez Arthur Andersen à Casablanca en tant qu’auditeur, avant de rejoindre EY à Paris en 2001 au sein des équipes Banques et Assurances. A partir de 2003, il intègre l’équipe Financial Risk Management de PwC à Paris, au sein de laquelle il accompagne de nombreuses institutions financières à concevoir leur dispositif de gestion des risques. Après six ans au sein de la firme en France, il est coopté Associé, en charge du développement des activités de conseil au Maroc.

Fort de plus de 20 ans d’expérience, notamment dans les services financiers, Réda Loumany est spécialiste en gestion des risques et conformité et en planification stratégique. Il accompagne également les acteurs des secteurs public et privé dans l’élaboration et le déploiement de leur stratégie, ainsi que dans leur programme de transformation.