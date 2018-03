© Copyright : DR

Kiosque360. Plus de 452 millions de dirhams seront consacrés à ce chantier. L’objectif est de moderniser les Chambres de commerce, d’industrie et de services. Cela passera par une transformation globale et intégrée de ces structures.

La modernisation des Chambres de commerce est sur de bons rails. En effet, dans sa livraison du 6 mars, Aujourd’hui Le Maroc rapporte que plusieurs conventions relatives aux plans de développement des Chambres de commerce, d’industrie et de services, ainsi qu'à leur fédération, ont été signées hier à Rabat. L’objectif de ces conventions est d’opérer une transformation globale et intégrée de ces structures.

Notons que lesdites conventions ont été signées par le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, le ministre de L’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, et le représentant de chacune des douze Chambres professionnelles. Le journal fait remarquer qu’elles interviennent en application de la convention cadre, signée entre le gouvernement et la Fédération des Chambres de commerce, d’industrie et de services, le 2 avril 2014.

Il s'agit d’instaurer un modèle de gouvernance transparent et efficace, d’implémenter des prestations orientées clients et génératrices de revenus, de mettre en place une organisation efficace et de repositionner la Fédération. C’est dans ce sens qu’une enveloppe de plus de 452 millions de dirhams sera mobilisée, précise Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que ce budget permettra de renforcer la mise en place d'un nouveau modèle de gouvernance transparent et efficace et le développement de projets économiques structurants générateurs de ressources, dont des parcs industriels locatifs, des parcs d’exposition, des zones d’activités ou encore des business centers.