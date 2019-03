© Copyright : DR

On en sait plus sur les résultats annuels du groupe OCP. Les indicateurs du géant phosphatier marocain affichent tous une bonne santé à fin décembre 2018. Les détails.

Au cours de l’année 2018, les conditions de marché sont restées favorables. La demande s’est en effet améliorée tout au long de l’année et les prix des engrais phosphatés ont augmenté, en raison de la hausse des coûts des intrants, principalement le soufre. Cette croissance de la demande s’est particulièrement reflétée dans les segments de l’acide phosphorique et des engrais phosphatés, impactant positivement les volumes des exportations de l'OCP.

Pour les engrais, la demande a été soutenue par la hausse significative des importations en Inde et aux Etats-Unis. Idem pour l’acide phosphorique, la demande a été tirée principalement par l’Asie et l’Europe.

Dans ce contexte favorable, le chiffre d’affaires a augmenté de 15% pour atteindre 55,9 milliards de dirhams. Cette performance s’explique principalement par la croissance des ventes sur les segments des engrais et de l’acide phosphorique.

Le chiffre d’affaires des engrais s’inscrit en progression de 20% grâce à une augmentation des prix et des volumes (diversification géographique optimale). Celui de l’acide phosphorique affiche une amélioration de 39% sous l’effet combiné de la hausse des volumes et des prix. A fin Décembre 2018, les engrais représentaient 55% du chiffre d’affaires total, la roche 18% et l’acide phosphorique 18%.

L’Ebitda, principal indicateur de performance, a enregistré une forte croissance de 34% par rapport à 2017. La marge d’Ebitda a atteint 31% en 2018, comparée à 26% à fin Décembre 2017, soutenue par la forte croissance du chiffre d’affaires ainsi que par les gains opérationnels, reflétant les avantages concurrentiels de l’OCP, à savoir une grande capacité de production, une position de leader en matière des coûts (parmi les plus compétitifs de l’industrie), une grande flexibilité industrielle et un renforcement de l’agilité commerciale.

L’effet combiné de ces facteurs a permis de soutenir le niveau de profitabilité de l'OCP tout en neutralisant la hausse des coûts des intrants, particulièrement le soufre. Le résultat opérationnel était de 10 milliards de dirhams en 2018, en hausse par rapport à 5,5 milliards de dirhams pour l’exercice précédent. Cette forte augmentation reflète celle qu’à connu le chiffre d’affaires et l’Ebitda, avec une stabilité des amortissements.

Le résultat net part du groupe (Rnpg) passe de 4,6 milliards de dirhams en 2017 à 5,4 milliards de dirhams en 2018, soit une augmentation de 19%, et ce, malgré la non reconduction, en 2018, d’un effet dollar positif de 2,9 milliards constaté dans les comptes 2017, ainsi que la constatation en 2018 des frais financiers liés à l’opération exceptionnelle d’affacturage du crédit de TVA.

L’endettement net du groupe passe de 43,9 milliards de dirhams en 2017 à 35,2 milliards de dirhams en 2018, soit un ratio dette nette/Ebitda de 2 fois à fin 2018, en ligne avec la notation «investment grade » du groupe.