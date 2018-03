© Copyright : DR

La cité ocre se classe au 8e rang des plus belles destinations touristiques au monde en 2018, selon le dernier classement de Trip Advisor.

Le Maroc parvient à maintenir une de ses villes dans le top 10 des meilleures destinations touristiques au monde. Dans son dernier classement des destinations préférées des voyageurs, le site spécialisé Trip Advisor classe Marrakech au huitième rang. La cité ocre devance d’autres villes connues pour être des destinations internationales, comme New York, Istanbul ou encore Phuket en Thaïlande.

Dans son descriptif de Marrakech, Trip Advisor souligne qu’il s’agit d’un «un endroit plein de magie, avec ses innombrables marchés, jardins, palais et mosquées». Le site recommande aux voyageurs de consacrer une journée entière pour découvrir la médina et ses cours secrètes et pour arpenter ses ruelles sinueuses. Il ne faut pas non plus oublier de se ressourcer dans le calme et la sérénité régnant dans le jardin Majorelle ou d'admirer toute la splendeur de l'une des vieilles mosquées de la ville.

Notons que dans ce classement, c’est Paris qui occupe le premier rang, suivie de Londres et de Rome. Marrakech est pour sa part la seule ville africaine à figurer dans le top 25, et la première des trois villes arabes qui y figurent, savoir Dubaï (17e) et Hurgada en Egypte (21e).