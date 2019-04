© Copyright : DR

Kiosque360. La destination ne fait qu’accroître ses performances. Ces trois dernières années, Marrakech est passé de 1,8 million de touristes en 2015 à 2,6 millions en 2018. Les nuitées sont en hausse, atteignant la barre des 8,6 millions, avec une progression de 30% en 3 ans.

Dans le domaine du tourisme, Marrakech est incontournable. Un véritable cas d’école sur le continent, estime L’Économiste dans sa livraison du jour, ajoutant que la destination a enregistré des performances exponentielles sur les trois dernières années. En effet, Marrakech est passé de 1,8 million de touristes en 2015 à 2,6 millions en 2018 en termes d’arrivées. Ainsi, les nuitées sont en hausse, atteignant la barre des 8,6 millions avec une progression de 30% en 3 ans. Autre précision, la durée moyenne de séjour s’est rallongée d’une nuitée, voire de deux pour les marchés français et britannique.

Pour les professionnels de la région, il faut se réjouir de ces performances, même si la destination peut encore progresser. «C’est pour cela que nous continuons à chercher des idées pour accélérer la croissance», précise d’ailleurs Hamid Bentahar, président du CRT (Conseil régional du tourisme) de Marrakech. Pour Lahcen Zelmat, président de la fédération nationale de l’industrie hôtelière, tant que le taux d’occupation ne dépasse pas 65%, il y a péril sur la rentabilité. L’Economiste indique ainsi qu’il faut continuer sur la même lancée avec des opérations de promotion de la même envergure que celles lancées ces trois dernières années.

Le journal précise que pour les trois premiers mois de 2019, les indicateurs sont tous au vert et que les perspectives pour le reste de l’année sont aussi bonnes même durant le ramadan. Rappelons que l’année dernière, la destination a connu une croissance de 10% des arrivées et de 15% pour les nuitées. En ce qui concerne les marchés émetteurs, les plus importantes progressions ont concerné les marchés espagnol et allemand, soit respectivement 49% et 15%. Et Hamid Bentahar estime que la destination aurait pu mieux faire sur le marché allemand si les moyens nécessaires avaient été au rendez-vous.