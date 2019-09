© Copyright : DR

Kiosque360. Ces deux destinations ont enregistré plus de la moitié des nuitées réalisées sur les sept premiers mois de l’année. Les détails.

Les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré à eux seuls 57% des nuitées totales à fin juillet 2019. C’est ce qu’on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc qui, dans son édition du 18 septembre, fait un focus sur les dernières statistiques publiées par l’Observatoire du tourisme.

Ces deux destinations ont enregistré des résultats positifs (+8% pour Marrakech et +3% pour Agadir). Tanger a également affiché de bonnes performances (+11%). Selon la même source, le nombre des arrivées des touristes aux postes-frontières pendant le mois de juillet 2019 a connu une augmentation de +13% par rapport à celui de 2018 (+19% pour les TES et +10% pour les MRE). Les principaux marchés émetteurs ont enregistré des hausses à 2 chiffres: 13% pour la France, l’Espagne, la Belgique et l’Italie, 14% pour l’Allemagne, 18% pour le Royaume-Uni et 24% pour les Etats-Unis.

Parallèlement, selon les données communiquées par les professionnels de l’hébergement touristique, le volume des nuitées dans les établissements classés a connu une augmentation de +6% en juillet 2019, par rapport à celui de 2018 (+3% pour les touristes non-résidents et +11% pour les résidents). Au niveau géographique, la destination d’Oujda Saidia a enregistré une augmentation de +18%, en termes de nuitées, suivie des villes de Tanger (+11%) et Casablanca (+10%). De même, Marrakech et Al Haouz ont connu des hausses de +8 et +4% respectivement. Durant les sept premiers mois de l’année 2019, le volume des arrivées aux postes-frontières a progressé de +8,2% par rapport à la même période en 2018 (+8,3% pour les TES et +8,1% pour les MRE).

Tous les principaux marchés émetteurs ont affiché des hausses importantes au cours de cette période: l’Italie (+13%), la France (+10%), l’Espagne (+9%), l’Allemagne (+9%), la Belgique (+9%), la Hollande (+8%) et le Royaume-Uni (+8%). A fin juillet 2019, les nuitées totales réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés ont enregistré une hausse de +6% par rapport à la même période de 2018 (+4,1% pour les touristes non-résidents et +9,2% pour les résidents).