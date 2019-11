© Copyright : DR

Kiosque360. Le Royaume veut attirer plus de touristes britanniques. Il s’est ainsi offert une vitrine à la fois moderne et traditionnelle de 525m2 au World Travel Market qui se tient actuellement à Londres.

Le Maroc est présent en force au World Travel Market (WTM). Cette présence est d’autant plus importante qu’il s’agit du second plus grand salon mondial du tourisme et connait, comme le rapporte L’Economiste dans son édition du jour, la participation de touristes australiens, new-zélandais, américains, canadiens, latino-américains et même asiatiques. «Il s’agit là de pays émetteurs à fort potentiel qu’il faudrait conquérir», écrit le journal.

Cela justifie certainement pourquoi l’ONMT a mis le paquet avec un nouveau pavillon Maroc de nouvelle génération doté d’une architecture moderne avec un cachet authentique. Si l’office a dévoilé en grande pompe ce nouveau pavillon, il ne s’est pas attardé, comme le remarque le quotidien, sur le montant investi ni même sur l’enveloppe consacrée à la promotion du Maroc sur le marché britannique.

Ceci dit, l’objectif de l’ONMT est d’améliorer l’image de la destination Maroc au Royaume-Uni et assurer plus de visibilité des régions et des opérateurs marocains. D’où une vitrine nationale qui occupe un espace de 525m2 en plein milieu du hall sud. A la fois moderne et traditionnel marqué par de l’artisanat et du folklore marocains, le stand veut montrer un Maroc qui bouge. Il est même entièrement digitalisé.

L’Economiste assure même que le travail de promotion de la destination Maroc porte ses fruits puisque les professionnels qui continuent de tenir des réunions avec des TO britanniques et irlandais constatent un engouement pour le pays. Mais pour développer davantage les relations, il faut densifier le transport aérien.