Le tourisme en Afrique a de beaux jours devant lui. Le Maroc est d'ailleurs l'une des destinations les plus prisées sur le continent et figure, de ce fait, dans le top cinq des pays ayant reçu le plus grand nombre de touristes en Afrique, à en croire la Banque africaine de développement.

Nombre d'arrivées, établissements hôteliers et touristiques, chambres en cours de construction, accords et nouveaux partenariats... le potentiel de l'industrie touristique en Afrique est mis en avant par la BAD dans un récent document intitulé «Le tourisme comme voie dans l'industrialisation, l'intégration, la qualité de la vie, l'agriculture et le dynamisme de l'Afrique», rapporte Aujourd'hui le Maroc dans son édition du 29 août.

En 2016, le Maroc a accueilli plus de 10 millions de touristes pour la quatrième année consécutive, se plaçant ainsi à la première position, en termes d'arrivées, devant l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Egypte et le Zimbabwe. Cette croissance permet à l'Afrique d'attirer environ 63 millions de touristes au niveau mondial, soit 5,1% des arrivées globales de touristes sur la même période, derrière les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du sud.

Le tourisme améliore considérablement la croissance d'emploi sur le continent et offre également de formidables opportunités pour l'Afrique, selon la BAD. En termes d'emplois directs, le Maroc se classe parmi les pays ayant enregistré le plus haut taux d'emploi direct en 2017, avec plus de 824.000 postes dans l'industrie du tourisme.