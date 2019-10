© Copyright : DR

Le Maroc nourrit de grandes ambitions en matière de tourisme et se tourne vers le marché britannique. Dans son édition du jour, L’Economiste révèle que le royaume projette d’attirer un million de touristes britanniques en 2020. Ce grand marché est l’un des principaux pourvoyeurs mondiaux de touristes, avec près de 60 millions de voyageurs par an. Le journal rapporte que le Maroc attire actuellement près 700.000 touristes du Royaume-Uni. Il estime l’objectif ambitieux dans un contexte de baisse de la valeur de la Livre et au vu des effets inconnus du Brexit. Ceci dit, le Maroc a garanti l’ensemble des avantages qu’il s’accordait mutuellement avec la Grande Bretagne dans le cadre de l’Accord d’association Maroc-Union européenne.

Le quotidien rappelle également la disparition d’un des plus grands TO britannique, Thomas Cook, qui devait attirer à lui seul près de 120.000 touristes. Si l’Office du tourisme a entrepris depuis des plans d’actions pour récupérer les parts de marché perdues, les professionnels se mobilisent également. C'est ainsi une importante délégation de voyagistes et hôteliers qui va participer à la 40ème édition du World Travel Market prévue du 4 au 6 novembre 2019. «L’ONMT sera présent avec un espace de 525 m2 dont 50 m2 dédiés à Agadir. Cet espace va regrouper 36 exposants marocains dont les CRT/CPT», annonce le journal qui soutient que 31 établissements privés auront leur propre stand. Il faut dire que le Royaume-Uni est le deuxième marché émetteur, après la France, pour des villes touristiques comme Agadir et Marrakech. 214.000 touristes britanniques ont réalisé plus d’un million de nuitées dans la ville ocre en 2018. Cela s’est poursuivi en 2019 avec une croissance de 17% à fin août.

Toujours est-il, assure L’Economiste, que les professionnels de Marrakech restent confiants pour ce marché.