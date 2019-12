© Copyright : Dr

Kiosque360. Le tourisme des seniors s'affirme, de plus en plus, comme une tendance importante sur le marché touristique mondial. Au Maroc, les retraités venus d’Europe sont au nombre de 40.000, un potentiel énorme. Mais aucune stratégie n’est encore spécifiquement orientée vers cette clientèle.

L’ampleur que prend désormais l’écotourisme et le tourisme des seniors est à ce point importante qu'ils s'imposent aujourd'hui comme une tendance lourde du marché mondial des vacances, nous apprend L’Economiste dans sa livraison de ce mercredi. Le journal affirme que le Maroc gagnerait à se positionner sur ce marché de plus en plus important, ajoutant que les voyages d’études pour les seniors sont devenus une grande tendance. D’ailleurs, un récent séminaire organisé à Marrakech par l’Association internationale des universités du 3ème âge (AIUTA), en collaboration avec l’Université privée de Marrakech, a permis de mieux cerner le potentiel de ce type de tourisme au Maroc.

Il faut savoir qu’en France, les universités du troisième âge accueillent pas moins de 350.000 étudiants. «Depuis quelques années, les universités du 3ème âge accueillent les voyages d’études qui permettent aux étudiants d’entreprendre des activités qui peuvent compléter le contenu de leur curriculum, qu’elles soient formelles ou non formelles», explique une source citée par le quotidien.

L’Economiste précise que chaque destination a le potentiel d’offrir une combinaison unique de connaissance, de capital social et un environnement créatif permettant à la destination d’être particulièrement adaptée à des activités spécifiques. Et le potentiel du Maroc est très intéressant puisque, selon l’AIUTA, 40.000 étrangers seniors ont choisi de séjourner durablement au Maroc, notamment des Français (entre 20.000 et 25.000 retraités). Les Britanniques se placent juste après, suivis des Allemands.

On apprend aussi que, dans 10 ans, le million de résidents venus d’Europe devrait être atteint. «Il n’y a pas encore de politique publique touristique et universitaire en faveur des personnes retraitées», fait cependant remarquer Mohsine El Ahmadi, professeur à la FSJES Cadi Ayyad. Il va sans dire que les autorités touristiques du pays doivent s’activer pour mettre en place les offres et les incitations nécessaires pour permettre au Maroc de profiter amplement de cette niche.