Le groupe "Emirates Logistics-Adidas" a inauguré, vendredi à la zone franche logistique du Port Tanger Med "Medhub", son centre logistique dénommé "Les Emirates pour les services d'approvisionnement", d'un investissement de 100 millions de dirhams (MDH).

A travers ce Centre, qui est développé sur un entrepôt de 13.000 m2, le groupe Emirates Logistics, offre quelque 370 emplois directs et indirects à terme.

Le nombre d'articles Adidas livrés à partir de cet entrepôt sera de près de 5 millions de pièces en 2018, et 30.000 références de produits provenant de plus de 20 pays, soit 60% de la capacité du Centre.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, a souligné que l'inauguration de cette plateforme logistique vient consacrer la confiance des acteurs internationaux dans les services portuaires et logistiques qu'offre le complexe portuaire de Tanger Med, notant que le port, qui est classé dans le Top 50 des meilleurs ports au monde, grâce au dévouement et à l'action concertée de son personnel, ambitionne de se hisser, durant les cinq prochaines années, au rang des 20 meilleurs ports au monde.

Il a ainsi considéré que ce nouveau Centre logistique, qui servira principalement les exportations d'Adidas, vient s'ajouter au système logistique du complexe Tanger Med, qui a su attirer plusieurs multinationales de renommée mondiale.

A cet égard, le ministre a tenu à rappeler que le gouvernement, en application des Hautes instructions du roi Mohammed VI, a mis en place plusieurs stratégies visant à développer les différents secteurs économiques, dont les ports et la logistique, soulignant que le complexe portuaire de Tanger Med était l'un des piliers de la concrétisation de ces stratégies de développement.

Connecté à un réseau d'autoroutes, de transport multimodal, d'aéroports et de zones industrielles et logistiques, le complexe Tanger Med constitue "un système complet et intégré qui a permis au Maroc de se tailler une place de choix à l'échelle internationale", a poursuivi M. Amara.

Pour sa part, le directeur exécutif du groupe "Charaf", Salah Ibrahim Charaf, a indiqué que le choix de Tanger pour abriter cette plateforme logistique régionale est motivé par sa position stratégique exceptionnelle entre l'Océan Atlantique et la Méditerranée, et sa place en tant que l'un des plus importants centres industriels en Afrique du Nord, saluant le progrès réalisé par le Maroc, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI.

De son côté, le président du Conseil de surveillance de l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée (TMSA), Fouad Brini, a mis en avant les résultats réalisés par le Complexe portuaire Tanger Med, qui a terminé l'année 2017 avec le traitement de 51 millions tonnes de marchandises annuels, et quelque 3,3 millions de conteneurs, et la réalisation d'un volume global de 88 milliards de dirhams (MMDH) de produits marocains exportés, notant que les exportations des zones franches relevant de Tanger Med se sont établies à 72 milliards de dirhams.

Ces résultats remarquables réalisés dans une durée si courte, qui ont érigé le complexe Tanger Med en pilier de développement au Maroc, confirment la vision royale éclairée visant à permettre au Maroc de se doter d'une plateforme portuaire et logistique sur le Détroit de Gibraltar, a-t-il fait savoir.

Après les installations successives, l'année dernière, de Bosch, Huawei, 3M et Décathlon à Tanger Med, les multinationales Emirates Logistics et Adidas font le choix de développer un Hub logistique à partir de Tanger Med, profitant ainsi de la position stratégique de Tanger Med, de sa connectivité avec 174 ports dans le monde, des facilitations administratives et de la maîtrise des délais de transit.