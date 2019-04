© Copyright : DR

Kiosque360. Cette 14ème édition du SIAM a un goût particulier dans la mesure où elle coïncide avec la fin du 1er acte du Plan Maroc vert et l’élaboration d’une nouvelle vision agricole pour.

Meknès vibre au rythme de l’agriculture. Le site de Sahrij Souani connaît une forte affluence. Les acteurs du secteur et lu grand public sont venus nombreux découvrir les nouveautés de la 14ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), nous annonce le quotidien Aujourd'hui le Maroc, dans son édition du 18 avril.

L’inauguration princière de la plus grande ferme du Maroc et de l’Afrique démontre clairement l’importance stratégique que revêt l’agriculture en tant que vecteur de richesse et de croissance. Un rôle qui a été consolidé tout au long de ces dernières années grâce, notamment, aux attributions du Plan Maroc Vert, une stratégie inclusive et intégrée ayant permis d’instaurer un nouvel ordre agraire au Maroc. Cette 14ème édition du SIAM a un goût particulier dans la mesure où elle coïncide avec la fin du 1er acte du Plan Maroc Vert et l’élaboration d’une nouvelle vision agricole.

La réflexion est actuellement engagée pour la définition d’une nouvelle agriculture conformément aux Hautes orientations royales visant à «favoriser l’émergence d’une classe moyenne agricole, d’en consolider l’ossature pour qu’en définitive, elle puisse exercer sa double vocation de facteur d’équilibre et de levier de développement socio-économique». L’atteinte de ces objectifs nécessite, entre autres, la consolidation des acquis du Plan Maroc Vert.

Le bilan d’étape est dévoilé, témoignant d’une performance agricole indéniable. Ceci se traduit par un Produit intérieur brut agricole de l’ordre de 125 milliards de dirhams, en amélioration de 60 % par rapport à 2008, et une valeur ajoutée agricole additionnelle de l’ordre de 47 milliards de dirhams.

Le Plan Maroc Vert a contribué à la croissance économique avec un taux moyen annuel de 5,25% contre 3,8%. La stratégie a amélioré la résilience du secteur, et ce grâce aux efforts consentis en matière de sécurisation des ressources hydriques à travers l’extension et la modernisation de l’irrigation, ou encore en matière de diversification et de reconversion des systèmes de cultures traditionnelles en cultures compétitives.

Le Plan Maroc Vert a eu un effet de levier important pour intensifier l’investissement public et privé dans le secteur. L’investissement cumulé sur la période 2008-2018 s’est établi autour de 108 milliards de dirhams dont 62% générés par le privé (67 milliards de dirhams) et 38% par le public (41 milliards de dirhams).

Il est à noter que les petits et moyens agriculteurs sont les principaux bénéficiaires du Plan Maroc Vert. 80% des incitations publiques leur ont été accordées. Les 43 milliards de dirhams des crédits du Plan ont concerné des programmes et interventions en faveur de plus de 2,6 millions de petits et moyens agriculteurs.