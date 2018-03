© Copyright : DR

Afin d'approvisionner son principal client Peugeot Citroën Automobiles (PSAM) de Kénitra, l'équipementier espagnol, FICOSA International Maroc, inaugure mardi 20 mars sa nouvelle usine de Salé pour laquelle ce groupe industriel, basé à Barcelone, a investi un total de 30 millions d'euros.

L'inauguration de cette nouvelle unité industrielle, la première du genre pour le groupe espagnol dans le monde arabe et en Afrique, aura lieu dans la nouvelle zone franche de Technopolis en présence de membres du gouvernement, du PDG de l'entreprise et des responsables de l'usine. D'ici 2020, le groupe compte offrir 800 emplois directs.

La fabrication des systèmes de rétroviseurs, des réservoirs de liquide, de caméras et des faisceaux de câbles sera destinée à l'usine de Peugeot de Kénitra qui prévoit la construction de 100.000 véhicules dès sa mise en service en 2019. A noter que le Groupe FICOSA figure parmi les cinq premières entreprises espagnoles spécialisées dans la fabrication d'équipements de véhicules.

Son chiffre d'affaires a dépassé la barre du milliard d’euros en 2016 (plus de 11 milliards de dirhams) avec un effectif de plus de 9.300 salariés répartis sur une vingtaine de pays à travers l’Europe, l’Asie, l’Amérique et, désormais l’Afrique via le Maroc. Le groupe a comme principaux concurrents espagnols CIE Automotive et Grupo Antolin, tous les deux installés à Tanger.