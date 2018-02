© Copyright : DR

Le groupe Attijariwafa bank a clôturé l'exercice 2017 sur une croissance à deux chiffres sur quasiment l'ensemble de ses indicateurs financiers.

Le groupe Attijariwafa bank a clôturé l’exercice 2017 sur une forte croissance de son activité due, entre autres, à l’effet de l’intégration de sa nouvelle filiale égyptienne.

Dans sa communication financière publiée ce lundi 26 février, le groupe bancaire affiche une croissance à deux chiffres sur quasiment tous ses indicateurs, à commencer par le produit net bancaire (PNB) qui s’est établi à 21,6 milliards de dirhams, soit 10% de plus qu’en 2016. Attijariwafa bank a notamment pu tirer profit du bon comportement des différents compartiments composant le PNB, en particulier la marge d’intérêt, la marge sur commissions et le résultat des activités de marché qui se sont améliorés respectivement de 11,2%, 8,3% et 14,5%.

«Ces performances s’inscrivent dans un contexte caractérisé notamment par la confirmation de la reprise de la croissance des crédits et par l’amélioration des risques au Maroc», explique la banque dans sa communication.

Pour ce qui est des bénéfices, on notera la croissance de 13,3% du résultat net part de groupe (RNPG) qui s’est fixé à 5,4 milliards de dirhams à fin décembre dernier. La même source explique que l’évolution du RNPG a été soutenue par la croissance organique de l’ensemble des pôles d’activité et par la consolidation de 8 mois d’activité de Attijariwafa bank Egypt.

Tenant compte de cette évolution, le Conseil d’administration de la banque prévoit de proposer à la prochaine Assemblée générale la distribution d’un dividende de 12,5 dirhams par action, au lieu de 12 dirhams l’année dernière.