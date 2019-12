© Copyright : D.R.

Kiosque360. Pas moins de 194 projets ont été lancés pour un investissement de 5,1 milliards de dirhams. A la clé, 38.000 nouveaux emplois en 2021 et 42 milliards de dirhams de chiffre d'affaires.

Lancement de la composante alimentation de l’Agropole de Béni Mellal. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte qu’il s’agira du «développement de chaînes de valeur intégrées avec un investissement de 12 milliards de dirhams, dont 8 milliards à travers la contribution des opérateurs privés et 4 milliards répartis entre le ministère de l’Agriculture (2,8) et de l’Industrie (1,2 milliard)». Cela devrait avoir un impact significatif, comme le précise le journal, avec la création de 38.000 emplois en 2021 et «un chiffre d’affaires de 42 milliards de dirhams. Le chiffre d’affaires annuel additionnel est estimé à 12,5 milliards de dirhams et celui à l’export de 13 milliards de dirhams», souligne le quotidien.

A travers la synergie créée entre le Fonds de développement agricole et celui de l’industrie, pas moins de 194 projets ont été lancés pour un investissement de 5,1 milliards de dirhams, fait savoir L’Economiste. De quoi permettre de générer plus de 25.000 emplois représentant 53% de l’objectif 2021 en termes de nombre de projets, 43% de l’investissement projeté et 65% des emplois à créer.



Le journal rappelle que les exportations agricoles ont doublé et que la production a augmenté pour la majorité des filières (83% pour les agrumes, 93% pour les céréales et l’arboriculture et 136% pour les olives). Les maraîchages, les viandes, ainsi que les fruits rouges ont également enregistré de fortes hausses.



Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions d’intégration menées au niveau des agropoles des bassins de production agricole de Meknès, Berkane, Tadla, Souss, Gharb, Loukkos et El Haouz. «Ces agropoles abritent, parmi les structures, des qualipoles installées par le ministère de l’Agriculture et conçues sous forme de guichet unique intégrant des laboratoires de dernière génération (l’INRA, ONSSA et EACCE), des espaces d’expérimentation et de formation, ainsi que des services de contrôle qualité et d’exportation. Aujourd’hui, les quatre agropoles de Meknès, Berkane, Tadla et Souss sont réalisées, et les lots sont en phase de commercialisation auprès des investisseurs. Seul bémol: les niveaux des prix, jugés élevés par les opérateurs.