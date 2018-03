© Copyright : DR

Modernisation du réseau existant, LGV, construction de gares nouvelle génération… L’Office national des chemins de fer entend achever tous les projets structurants en cours d’ici la fin de l'année.

C’est un défi de taille que s’est fixé l’Office national des chemins de fer (ONCF). Le transporteur ferroviaire entend en effet boucler tous ses projets structurants d’ici fin 2018. Et selon la tutelle, dès leur mise en exploitation, ces grands projets permettront d’améliorer l’offre ferroviaire et la qualité des services aux usagers.

La Vie Eco, qui revient sur les conclusions de la récente réunion du conseil d’administration de l’office dans son édition en kiosque actuellement, affirme que les projets en cours ont atteint des taux d’avancement importants. On note par exemple un taux de 95% pour le triplement de la voie entre Kénitra et Casablanca, 86% pour la désaturation du carrefour ferroviaire de Casablanca, 85% pour le doublement complet de la ligne Casablanca-Marrakech, 95% pour la sécurisation des emprises ferroviaires.

Concernant la ligne LGV Casablanca-Tanger, le taux d’avancement a atteint 96% et la construction des cinq gares nouvelle génération qui l’accompagneront est achevée à 74%. Autant dire que le pari de boucler tous les projets majeurs en cours d’ici la fin de l’année est déjà gagné. Soulignons que le montant global de ces projets se chiffre à 41 milliards de dirhams. Plus de 3.000 entreprises marocaines ont été mobilisées et 180.000 emplois ont été créés pendant la phase de réalisation des travaux.

L’hebdomadaire précise que les travaux des gares nouvelle génération Rabat-Agdal et Casa-Voyageurs devraient être achevés d’ici le mois de juin. Rappelons que les nouvelles gares construites par l’ONCF abriteront des centres commerciaux et des aménagements extérieurs. L’idée est de transformer ces gares en espaces de vie offrant tout le confort nécessaire aux voyageurs et aux usagers. Précisons, enfin, que l’office entend investir pas moins de 6,8 milliards de dirhams dans ces projets en 2018.