Kiosque360. Au terme de dix années de mise en œuvre du Plan Maroc Vert, la production a augmenté dans plusieurs filières de l’agriculture nationale, permettant une bonne couverture des besoins du royaume en produits alimentaires.

Le Maroc a pu atteindre «un bon niveau» de couverture de ses besoins en matière de produits alimentaires, notamment pour les fruits et légumes (100%), lait et viandes (100%) et céréales (70%), a indiqué Mohamed Sadiki, secrétaire général du ministère de l’Agriculture, cité par le quotidien Aujourd’hui le Maroc du 21 octobre.

Au terme de dix années de mise en œuvre du Plan Maroc Vert, grâce aux efforts conjugués de l’Etat et des professionnels et à des partenariats solides et fructueux, la production a augmenté dans plusieurs filières de l’agriculture nationale, enregistrant +136% pour les olives, +214% pour les semences de céréales, ou encore 93% pour les céréales et les cultures arboricoles.

En outre, le Maroc est fier des succès enregistrés jusqu’à présent dans le domaine de la lutte contre la faim et la pauvreté, ainsi que l’amélioration des systèmes alimentaires, avec les divers mécanismes mis en place depuis des décennies au profit des populations aussi bien rurales qu’urbaines et qui lui ont valu d’atteindre plus tôt que prévu le premier objectif du Millénaire.

Pour sa part, la représentante de la FAO au Maroc, Florence Marie Rolle, souligne que le Maroc a pu réduire son niveau de malnutrition ces dernières années, rappelant que près de 821 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde au moment, où l’obésité ne cesse de croître. Face à cette situation paradoxale, affirme-t-elle, la nécessité de changer les modes de production, de transformation, d’approvisionnement et de consommation des aliments devient de plus en plus pressante.

A l’instar des pays membres de la FAO, le Maroc célèbre, le 16 octobre de chaque année, la journée mondiale de l’alimentation afin de rappeler l’importance d’une alimentation saine et suffisante pour tous, de sensibiliser les pays aux questions alimentaires et nutritionnelles et encourager les populations à se mobiliser contre la faim et toutes formes de malnutrition d’ici 2030.