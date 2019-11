Présidence de la CGEM: le binôme Chakib Alj-Mehdi Tazi, officiellement candidats

De g à d: Mehdi Tazi et Chakib Alj

Emboîtant le pas au duo Hakim Abdelmoumen-Youssef Mouhyi, un second binôme, composé de Chakib Alj et de Mehdi Tazi vient d'être constitué. Ce duo compte bien se présenter au scrutin pour le fauteuil de président et de vice-président de la CGEM, le 22 janvier prochain, apprend Le360 de source sûre.

Moins de 24 heures après l’annonce de la constitution d’un premier binôme, candidat à l’élection aux postes de président et de vice-président de la CGEM, le tandem que forment Chakib Alj et Mehdi Tazi affirment à leur tour avoir décidé de déposer leur candidature à ces élections. Mehdi Tazi, dont la rumeur de la candidature circule depuis plusieurs semaines, va se présenter en tant que candidat au poste de vice-président général de la CGEM. Proche du ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, Mehdi Tazi, ancien PDG de Saham Assurances, est aujourdhui le président de Be Assur, un cabinet de courtage en assurances qu'il a racheté en mai 2017. Exclusif. Le binôme Hakim Abdelmoumen/Youssef Mouhyi officiellement candidat à la présidence de la CGEM Chakib Alj va quant à lui briguer le poste de président de la confédération patronale. Il est actuellement président de la Fédération Nationale de la Minoterie. Il avait été élu, en mars dernier à la tête de la Fédération des métiers de la distribution des produits de grande consommation, Tijara 2020, en remplacement du patron de Dislog, Moncef Belkhayat.

Par Wadie El Mouden