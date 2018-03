© Copyright : Dr

Dans le cadre du processus de dématérialisation des procédures d'import et export, il sera procédé le 1er avril prochain au lancement de la prise de rendez-vous électronique pour l'enlèvement des conteneurs au niveau des ports.

Une nouvelle étape majeure dans le cadre de la dématérialisation des procédures d’import et export devrait être franchie dans quelques jours.

Selon nos informations, Portnet SA, société en charge de ce chantier, compte lancer à partir du 1er avril courant la prise de rendez-vous électronique pour fluidifier la sortie des conteneurs des ports. Les opérateurs ont même été conviés à un séminaire de lancement le 27 mars courant pour la présentation de cette nouvelle mesure.

Concrètement, ce nouveau processus de programmation électronique des enlèvements des conteneurs des terminaux via le Guichet unique Portnet consiste en une prise de rendez-vous à distance entre l’importateur ou son déclarant et l’opérateur du terminal portuaire. La date et la plage horaire sont ainsi proposées par le déclarant et sont validées par le gestionnaire du terminal portuaire.

Toute les informations sur la marchandise, le mode de transport et le transporteur sont également signalés dans le rendez-vous.

Cette mesure devrait permettre un gain considérable en compétitivité, vu qu’elle va permettre l’élimination des files d’attentes au niveau des accès aux ports et aux terminaux. De même, elle permettra une meilleure anticipation et une planification des opérations de sortie des marchandises, ainsi qu’une meilleure fluidité de la circulation au sein des enceintes portuaires. Ceci sans parler bien entendu du gain de temps pour les opérations et la réduction des coûts de l’enlèvement qu’elle va générer.

Selon nos sources, et comme il est de coutume pour ce genre de mesure, une opération pilote démarrera au niveau du port de Casablanca, avant une généralisation à l’ensemble des ports du royaume.

Notons également qu’il est prévu l’introduction de nouveaux services au niveau du guichet unique dans les quelques semaines à venir, à l’instar de la gestion électronique des agréments donnés par l’ANRT.