PLF 2020: ce qu’on en sait déjà après la réunion extraordinaire du conseil de gouvernement

Tout en se réjouissant de l’amélioration de la note souveraine du Maroc accordée par l’agence Standard and Poor’s, le ministre de l’Economie et des Finances fait état d’une amélioration de la croissance et du déficit budgétaire au titre de l’année 2019. Les détails.

La réunion extraordinaire du conseil de gouvernement, ce mardi 8 octobre, a été motivée par la volonté de mieux préparer un éventuel conseil des ministres devant approuver les orientations du projet de loi de finances 2020. Les propos émanent de Mustapha El Khalfi, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du conseil de gouvernement.

«Le gouvernement est décidé à respecter les délais constitutionnels, s’agissant du dépôt au Parlement du PLF 2020 avant le 20 octobre prochain», a affirmé El Khalfi, en rapportant les principales annonces faites par le ministre de l'Economie et des Finances, Mohammed Benchaaboun dans son exposé devant les membres de l'Exécutif. "Remaniement: un conseil de gouvernement et des ministres, une audience royale… Voici à quoi il faut s’attendre On apprend ainsi que le département des Finances a dû actualiser certains indicateurs macro-économiques: le taux de croissance devrait atteindre cette année 2,9%, contre 3% en 2018. En revanche, le gouvernement se réjouit de l’amélioration sensible du PIB non agricole (3,3% en 2019 contre 2,6 en 2018).

A retenir également une amélioration du déficit budgétaire (3,5% en 2019 contre 3,7% en 2018), et ce malgré la mise en application du Pacte social signé en 2018 avec les syndicats pour un coût global de 14 milliards de dirhams, dont 6 milliards à débloquer en 2019; le lancement de la troisième génération de l’INDH; le remboursement des arriérés au titre de la TVA au profit des entreprises, etc...

L’on s’attend également à une révision des hypothèses communiquées lors de la diffusion, fin juillet dernier, de la lettre de cadrage du chef du gouvernement. Les nouvelles hypothèses seront communiquées après leur approbation en conseil des ministres.

Par Wadie El Mouden